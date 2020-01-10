Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: гоните от себя прочь лень

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Лев

Лев Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на январь 2020 обрадует или огорчит представителей знака Лев? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Лев.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: работа

Даже если в начале 2020 года вы ощутили, что у вас все валится из рук, а работать просто лень – не переживайте. Вторая декада января будет более продуктивной и деятельной, а под конец месяца Львы вообще станут более восприимчивыми к новым идеям и творчеству.

Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: финансы

Звезды советуют Львам не спешить отмахиваться от фантазий и идей, пришедших в голову – они окажутся на удивление прибыльными, и вы сможете почувствовать это уже в январе 2020. Вот увидите: ваш труд, даже самый легкий и незначительный, будет достойно вознагражден.

Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: здоровье

Не самый приятный месяц в плане самочувствия. В это время могут преобладать негативные эмоции и нервная возбудимость. Если вы почувствуете недомогание, то только из-за внешнего влияния и социального стресса. Самому огненному знаку не хватает огонька в настроении.

Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: отношения

Будьте готовы к тому, что вас увлечет общение с человеком с иными взглядами и культурой, возможно, выходцем из другой страны. Или же он увлечется вами. В любом случае, если развить возможные отношения, то вы получите массу интересной и познавательной информации.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: любовь

Январь 2020 будет для Львов не совсем радостным в делах любовных, и главная причина кроется в состоянии вашей энергетики. Вы будете чувствительны, ранимы, как никогда, и подвержены психологическому влиянию вашей второй половинки, но не собственной инициативы.

Гороскоп на январь 2020 для знака Лев: отдых

Это благоприятный период для любого проявления активности: встреч, общения, путешествий, занятия спортом, прогулок и поездок – нужно же вам как-то поднимать энергетику. Только имейте в виду, что в январе 2020 для вас также повышен и травматизм – будьте аккуратны.

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