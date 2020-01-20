Гороскоп на январь 2020 для знака Рыбы: личная жизнь вас порадует

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на январь 2020 для Рыб? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, чтобы не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Рыбы.

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Работа

Несмотря на то, что многие представители знака Рыбы в начале года ощущали упадок творческих сил, ближе к концу января 2020 ситуация исправится. Встречи и деловые контакты позволят вам изменить свое служебное положение и, возможно, продвинуться по карьерной лестнице.

Финансы

Кардинальные изменения на работе, если таковые произойдут в январе 2020, поспособствуют благоприятному развитию ситуации в финансовой сфере. Проще говоря, вы получите прибыль, на которую не рассчитывали. Но на ваш кошелек найдутся охотники – проявите бдительность.

Здоровье

Достаточно благоприятный для вас период: болезни быстрее и легче отступают, иммунитет крепок, а вы довольны жизнью. Но в то же время не следует перегружать психику и нервную систему. Поменьше стрессов и побольше свежего воздуха и полноценного сна.

Отношения

Начало года – это прекрасный период, чтобы получать или дарить подарки близким людям, а также делать комплименты окружающим. А еще январь 2020 для Рыб – это время открытых и честных взаимоотношений, без никакого подвоха или двоякой трактовки высказываний.

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Любовь

Ваши чувства в этом месяце более точно оформлены, конкретно очерчены и проявляются вполне предсказуемо. К примеру, если ваша вторая половинка преподнесла вам подарок – значит, вы любимы и счастливы. Все предельно просто, и в этом есть своя прелесть.

Отдых

То ли от избытка праздников, то ли от упадка сил, вам захочется больше и чаще отдыхать в начале года. Не противьтесь этому желанию – организм знает, что делать. Если вам хочется поваляться или поспать – не стоит мучить себя в тренажерном зале, и наоборот.

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