Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: учитесь управлять эмоциями

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Скорпион в январе 2020? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: работа

Январь 2020 – не самый удачный месяц для реализации ваших планов и проявления деловых качеств. Вы все время ощущаете некоторый застой в делах и настроении. Только в последние две недели января перед вами открываются неплохие возможности для профессионального роста.

Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: финансы

В финансовой сфере это также долгий период для раскачивания и примерки возможных вариантов. Но уже к концу месяца вы сможете активно включаться в процесс эффективного зарабатывания денег. Не отказывайтесь от предложения, которые могут появиться в это время.

Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: здоровье

В начале 2020 года вы будете на взводе, что, в свою очередь, отразится на работе почек – т.е. тех органов, которые отвечают за равновесие в организме. А ближе к концу января ваша раздражительность может смениться банальной апатией и усталостью.

Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: отношения

Поведение Скорпионов в январе 2020 будет слишком эмоциональным и несдержанным. Звезды рекомендуют чаще заниматься медитативными практиками, спокойно выясняя первопричины раздражения. Подумайте – кто вызывает неприязнь? И как с этим можно сосуществовать?

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Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: любовь

Имейте в виду, что вы будете питать ложные надежды и амбиции в отношении понравившегося вам человека, но ваши стремления чаще всего будут безрезультатными. Будьте осторожны в проявлении ваших желаний – вы рискуете зайти за грань дозволенного и обидеть партнера.

Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион: отдых

Скорпионам однозначно пойдут на пользу частые уединения, уход от толпы и общение с природой. Отводите больше времени на занятия спортом, медитацией или йогой – это успокоит, приведет вас в равновесие, вернет утраченные силы и поможет оздоровиться.

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