Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: у вас напряженный период на работе

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Стрелец

Стрелец Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет январь 2020 для Стрельцов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: работа

Январь 2020 – сложное и противоречивое время для Стрельцов, в первую очередь из-за эмоциональной нестабильности и расхождения рабочих задач. Ваше начальство будет требовать от вас большего, чем вы сможете выполнить. Из-за этого возникают недоразумения.

Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: финансы

Старайтесь быть более отстраненными, не сильно вовлекаясь в финансовые дела. Вот увидите, уже со второй половины месяца вы будете чувствовать себя более уверенно, сможете завершить старые дела и даже отдать долги. Это также удачное время для начала накоплений.

Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: здоровье

Следите за тем, что, во сколько и сколько вы едите, иначе вам не избежать проблем с пищеварением. Добавьте сюда повышенную нервозность – и симптомы нарушения здоровья налицо. Это может привести к ухудшению функции желудка и вообще органов кишечного тракта.

Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: отношения

Это хороший период для приятного времяпровождения в компании проверенных друзей и близких вам по духу людей, с которыми у вас много общего и которых вы давно знаете. Но не стоит впускать к себе в душу новых людей, с которыми вы едва-едва знакомы.

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Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: любовь

Начало 2020 года для Стрельцов – романтичный, смелый, открытый период. Ваши самые потаенные желания, самые сокровенные фантазии могут быть реализованы и воплощены. Кстати, звезды подсказывают, не пора ли семейным представителям знака задуматься о пополнении?

Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: отдых

Вряд ли у вас получится полноценно отдохнуть, если вы с головой окунетесь в работу. Старайтесь больше отвлекаться и все-таки разграничивать одно от другого. Иначе вы не сможете качественно сделать ни то, ни другое. Зимние путешествия пойдут вам на пользу.

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