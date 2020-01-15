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Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: у вас напряженный период на работе

Астрологический прогноз на январь 2020 для знака Стрелец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:28
Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет январь 2020 для Стрельцов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: работа

Январь 2020 – сложное и противоречивое время для Стрельцов, в первую очередь из-за эмоциональной нестабильности и расхождения рабочих задач. Ваше начальство будет требовать от вас большего, чем вы сможете выполнить. Из-за этого возникают недоразумения.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: финансы

Старайтесь быть более отстраненными, не сильно вовлекаясь в финансовые дела. Вот увидите, уже со второй половины месяца вы будете чувствовать себя более уверенно, сможете завершить старые дела и даже отдать долги. Это также удачное время для начала накоплений.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: здоровье

Следите за тем, что, во сколько и сколько вы едите, иначе вам не избежать проблем с пищеварением. Добавьте сюда повышенную нервозность – и симптомы нарушения здоровья налицо. Это может привести к ухудшению функции желудка и вообще органов кишечного тракта.

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: отношения

Это хороший период для приятного времяпровождения в компании проверенных друзей и близких вам по духу людей, с которыми у вас много общего и которых вы давно знаете. Но не стоит впускать к себе в душу новых людей, с которыми вы едва-едва знакомы.

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  • Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: любовь

Начало 2020 года для Стрельцов – романтичный, смелый, открытый период. Ваши самые потаенные желания, самые сокровенные фантазии могут быть реализованы и воплощены. Кстати, звезды подсказывают, не пора ли семейным представителям знака задуматься о пополнении?

  • Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец: отдых

Вряд ли у вас получится полноценно отдохнуть, если вы с головой окунетесь в работу. Старайтесь больше отвлекаться и все-таки разграничивать одно от другого. Иначе вы не сможете качественно сделать ни то, ни другое. Зимние путешествия пойдут вам на пользу.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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