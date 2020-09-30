Гороскоп на завтра 1 октября 2020 года: как пройдет первый октябрьский день у всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на 1 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 1 октября 2020 года, советует Весам не накапливать долги, а Рыбам – планировать встречи. Читайте гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Старайтесь не пользоваться бытовой техникой в этот день, лучше перепоручите ее кому-нибудь другому.
Телец
Не тратьте деньги, лучше равномерно распределите свои затраты, а при необходимости обратитесь к друзьям.
Близнецы
В ваш адрес будут звучать необоснованные обвинения. Не спешите расстраиваться, отнеситесь к этому философски.
Рак
Держите при себе свои планы. Ваши труды все равно не оценят по достоинству, а вот конкуренты не дремлют.
Лев
В этот день вам будут легко даваться новые знания. Так что займитесь обучением – оно пойдет на пользу вашему бизнесу.
Дева
Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом.
Весы
Постарайтесь закончить начатые дела, выполнить обещания и раздать долги, если вы успели ими обзавестись.
Скорпион
Прислушайтесь к сигналам своего организма – он сам даст подсказку, на что стоит обратить внимание.
Стрелец
Старайтесь избегать подозрительных личностей и не соглашайтесь на заманчивые и будто бы выгодные предложения.
Козерог
Найдите время для профилактики своего здоровья. Если не хотите заболеть, поберегитесь переохлаждения.
Водолей
Звезды советуют отстраниться от общественных дел. У вас все равно не получится ни с кем договориться.
Рыбы
Можете рассчитывать на удовлетворительные результаты от запланированной на этот день встречи с партнерами.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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