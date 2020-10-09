Гороскоп на завтра 10 октября 2020 года: какие знаки зодиака обратятся в прошлое
Астрологический прогноз на 10 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 10 октября 2020 года, говорит, что Близнецы могут делать, что захотят, а Стрельцам важно проявить осторожность. Читайте гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День не подходит для кардинальных перемен – лучше еще раз все взвесить перед серьезным решающим шагом.
Телец
Фортуна наградит целеустремленных представителей вашего знака. Ваши старания не останутся незамеченными.
Близнецы
Если вы хотели взять в руки краски, фотоаппарат или еще что-то для проявления творчества, не отказывайте себе в желаниях.
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Рак
Лучше ничего серьезного не начинать в этот день, а обратить свое внимание в прошлое, в поисках причин ваших ошибок.
Лев
Этот редкий день как раз подходит для того, чтобы встретиться с людьми, с которыми вы очень давно не виделись.
Дева
Если не чувствуете в себе силы что-либо делать качественно и на совесть, лучше вообще отказаться от этой идеи.
Весы
Присмотритесь к окружающим и проявите внимание там, где его явно не хватает. Вам будут признательны за это.
Скорпион
Вам придется побороться за место под солнцем и отстоять свои права. Не сомневайтесь в собственных силах.
Стрелец
Малейшая оплошность может привести к потере как финансов, так и доверия к вам окружающих людей.
Козерог
Не стоит идти на поводу у тех, кто не вызывает у вас доверия. Надежнее будет прислушаться к своей интуиции.
Водолей
Если есть возможность, перепоручите кому-нибудь из близких домашнюю работу или отложите ее на другой день.
Рыбы
На вас найдет ностальгия и давние воспоминания. А вот для усвоения новой информации вы совершенно не готовы.
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