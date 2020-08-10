Гороскоп на завтра 11 августа 2020 года: кому из знаков зодиака придется возвращать долг
Астрологический прогноз на 11 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 11 августа 2020 года, говорит, что Раки подвержены риску, а Козерогам будут завидовать окружающие. Читайте гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День переосмысления ваших жизненных приоритетов. Избегайте толпы, чтобы не подхватить инфекцию.
Телец
Совместная работа с коллективом позволит быстрее закончить поставленные задачи, и вы останетесь довольны.
Близнецы
В этот день возможны взлеты и падения. Не стоит слишком радоваться прибыли, т.к. она пойдет на погашение долгов.
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Рак
Вам стоит поберечь нервы и не ввязываться в сомнительные предприятия. Цените то, что имеете, и не завидуйте другим.
Лев
В вашем трудовом коллективе назревает скандал, в котором вам лучше не участвовать, а переждать в стороне.
Дева
Позитивный день принесет вам чувство умиротворения и спокойствия, несмотря на аврал на работе.
Весы
Постарайтесь подстроиться под ритм дня, иначе вы рискуете получить разочарование и конфликт с коллегами.
Скорпион
Это день воплощения задуманных планов. Если вы придете на помощь людям, они это оценят и отблагодарят.
Стрелец
Приятный бесконфликтный день, когда вы легко сможете найти общий язык с окружающими людьми.
Козерог
Вам пригодятся силы для новых начинаний в этот день. Вашему трудовому энтузиазму позавидуют коллеги.
Водолей
Вам предстоит нелегкая борьба за место под солнцем с конкурентами. Старайтесь верить в свои силы.
Рыбы
Не бойтесь проблем этого дня – вы сможете с ними справиться. Вам поможет давний проверенный друг.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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