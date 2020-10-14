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Гороскоп на завтра 15 октября 2020 года: кому из знаков зодиака нужно скрывать свои огрехи

Сегодня, 19:55

Астрологический прогноз на 15 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 15 октября 2020 года, советует Тельцам прислушиваться к мнению со стороны, а Скорпионам – уделить внимание любимому человеку. Читайте гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Ваша интуиция будет на высоте. Вы не нуждаетесь в чужих советах и сами разберетесь в сложившейся ситуации.

Телец

Критика часто бывает объективной. Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и не спорьте с руководством.

Близнецы

Освобождая пространство вокруг себя, вы помогаете новой энергии поднять ваши дела на должный уровень.

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Рак

Не предъявляйте коллегам претензий и не критикуйте их работу – тогда и вас никто не осудит за погрешности.

Лев

Вас ждет финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется неисполнимым.

Дева

В этот день вам не стоит идти напролом – ищите обходные пути, и тогда вы в результате выиграете больше.

Весы

Вам придется отступить от намеченных планов из-за непредвиденных обстоятельств – от вас мало что зависит.

Скорпион

Старайтесь больше времени посвятить своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы вполне решаемы.

Стрелец

За вашей спиной затевается какой-то заговор. Вам полезно проявить бдительность, чтобы избежать неприятностей.

Козерог

Звезды советуют вам действовать четко по рабочей инструкции, иначе рискуете испортить свою репутацию.

Водолей

Поделитесь с коллегами ценной информацией и сообща выработайте рабочую стратегию своего производства.

Рыбы

Не оставляйте на завтра то, что можете сделать прямо сейчас – проблемам свойственно накапливаться.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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