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Гороскоп на завтра 16 октября 2020 года: какие знаки зодиака позже всех уйдут с работы

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 16 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 16 октября 2020 года, предупреждает Близнецов о неожиданных проблемах, а Стрельцам придется разбираться со старыми долгами. Читайте гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Звезды советуют избегать людей, которые вас раздражают. Вряд ли вы сможете удержаться от конфликта.

Телец

Пообщайтесь по душам со своей второй половинкой. Вот увидите – решение проблемы придет неожиданно легко.

Близнецы

Если вы срочно не найдете себе серьезного занятия на день, оно найдет вас само, и при этом затянется надолго.

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Рак

Если вам пытаются поставить палки в колеса, лучше отойдите в сторону и переждите неприятный период.

Лев

День подходит для начинаний в той отрасли, где вас ценят, и вы чувствуете себя, как в своей тарелке.

Дева

Вы не сможете делать несколько задач одновременно – даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.

Весы

Вы заслужите похвалу руководства и признание коллег, если не будете убегать от решения навалившейся задачи.

Скорпион

Не давайте повода окружающим для сплетен о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.

Стрелец

В этот день какие-то давние дела неожиданно всплывут на поверхность и заставят вас поволноваться.

Козерог

Прежде чем на что-то решиться, не пожалейте времени и сил на подготовку такого важного мероприятия.

Водолей

Вам придется задержаться на работе, коллективно решая возникшие вопросы. Не переживайте: вы не будете одиноки.

Рыбы

Не стоит пускать дела на самотек, потому что конкуренты тут же ухватятся за возможность положить вас на лопатки.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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