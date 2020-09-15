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Гороскоп на завтра 16 сентября 2020 года: какие знаки зодиака легко решат проблемы

Сегодня, 19:50

Астрологический прогноз на 16 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 16 сентября 2020 года, говорит, что Ракам понадобится помощь извне, а Козероги будут учиться на своих ошибках. Читайте гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Чтобы завоевать признание в незнакомом коллективе, вам придется блеснуть своим красноречием и эрудицией.

Телец

Держитесь подальше от начальства – так вы будете более полезны для решения деловых вопросов, чем при личном контакте.

Близнецы

Проявите инициативу и организуйте романтическую прогулку, ужин при свечах или хотя бы приятный презент.

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Рак

Не бойтесь просить о помощи, если чувствуете неуверенность в своих силах, чтобы избежать печальных последствий.

Лев

День подходит для решения юридических вопросов. Перед вами откроются многие направления действий.

Дева

Если вы чувствуете пробел в каких-то специфических знаниях, устраните его, но не уходите от проблемы.

Весы

Отстаивая свою правоту в дискуссии с оппонентами, вы потратите все свои силы. Вам решать, насколько это необходимо.

Скорпион

Звезды не советуют принимать ответственных решений в этот день – продумайте свою выгоду и возможные риски.

Стрелец

Среди окружающих вас людей плетется какая-то интрига, которая коснется и вас – так что будьте внимательнее.

Козерог

Постарайтесь заняться анализом ошибок прошлого, а разработку стратегии на будущее отложите на потом.

Водолей

В этот день можете не переживать по поводу денег: в сложный момент ваши друзья выкажут готовность вам помочь.

Рыбы

Можете не сомневаться в своих силах, потому что вашего энтузиазма хватит даже не на один проект.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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