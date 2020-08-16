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Гороскоп на завтра 17 августа 2020 года: каким знакам зодиака придется решать личные проблемы вместо рабочих

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 17 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 17 августа 2020 года, говорит, что Ракам важно заняться семейными вопросами, а Козероги сумеют убедить своим авторитетом. Читайте гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра

Овен

Проблемы бытового характера лучше поручите своему спутнику жизни, не отвлекаясь от рабочих обязанностей.

Телец

Старайтесь избегать физического труда, потому что переутомление негативно скажется на вашем самочувствии.

Близнецы

Если вы получите интересное предложение о сотрудничестве, перепроверьте все, чтобы исключить подвох.

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Рак

Если не хотите крупных разборок со своей второй половинкой, найдите время для решения семейных вопросов.

Лев

Будьте готовы к серьезным финансовым тратам. Покупая дорогую вещь, обратите внимание на ее качество.

Дева

Не стоит рисковать: в погоне за быстрыми деньгами вы можете упустить доверительные отношения.

Весы

Старшие родственники потребуют вашего внимания и времени. Придется откорректировать собственные планы.

Скорпион

Не пропустите важную информацию и воспользуйтесь помощью влиятельного человека – он вам не откажет.

Стрелец

Вы проявите благоразумие, если сумеете перепоручить своим коллегам общение с конфликтными клиентами.

Козерог

День подходит для публичных выступлений. Вы сможете быть убедительными, что поможет привлечь инвесторов.

Водолей

Постарайтесь взвешенно и разумно подходить к принятию важных решений. Займитесь оздоровлением организма.

Рыбы

Не разменивайтесь по мелочам. Направьте свои силы на решение серьезной задачи, от которой зависит будущее.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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