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Гороскоп на завтра 17 октября 2020 года: кто из знаков зодиака отдохнет лучше всех

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 17 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 17 октября 2020 года, говорит, что Раки готовы к активному отдыху, а Козероги займутся составлением планов. Читайте гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Соберитесь семьей и найдите себе занятие по душе. Прогулка, шопинг, шашлыки, перестановка – общее дело объединяет.

Телец

Старайтесь избегать шумных компаний и мероприятий. Гораздо полезнее для вас будет отдохнуть в одиночестве.

Близнецы

Не стоит провоцировать своего партнера на ревность. Держите свои тайны при себе, и день пройдет без конфликтов.

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Рак

Отличная идея в этот выходной отправиться за город. К примеру, можно поехать к друзьям на дачу и устроить осенний пикник.

Лев

День располагает к праздному ничегонеделанию, так что можете не сопротивляться. Отдых пойдет вам на пользу.

Дева

Чем больше вы отдадите, тем больше получите сами. Не стесняйтесь дарить и радовать окружающих даже без повода.

Весы

Старайтесь избегать нагрузки на позвоночник. Лучше предоставьте возможность поработать мозгам, а не телу.

Скорпион

Даже когда вы хотите отдохнуть в свой законный выходной, вас не отпускают дела. Вам будет проще выключить мобильный.

Стрелец

Не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение.

Козерог

Этот день подходит для размеренного и неторопливого отдыха, а также планирования на ближайшее будущее.

Водолей

Держитесь подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само собой, а вы можете остаться крайними.

Рыбы

Как бы вы ни старались, вы не успеете решить в срок все домашние дела. Лучше призовите семью к себе в помощники.

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