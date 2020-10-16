Гороскоп на завтра 17 октября 2020 года: кто из знаков зодиака отдохнет лучше всех
Астрологический прогноз на 17 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 17 октября 2020 года, говорит, что Раки готовы к активному отдыху, а Козероги займутся составлением планов. Читайте гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Соберитесь семьей и найдите себе занятие по душе. Прогулка, шопинг, шашлыки, перестановка – общее дело объединяет.
Телец
Старайтесь избегать шумных компаний и мероприятий. Гораздо полезнее для вас будет отдохнуть в одиночестве.
Близнецы
Не стоит провоцировать своего партнера на ревность. Держите свои тайны при себе, и день пройдет без конфликтов.
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Рак
Отличная идея в этот выходной отправиться за город. К примеру, можно поехать к друзьям на дачу и устроить осенний пикник.
Лев
День располагает к праздному ничегонеделанию, так что можете не сопротивляться. Отдых пойдет вам на пользу.
Дева
Чем больше вы отдадите, тем больше получите сами. Не стесняйтесь дарить и радовать окружающих даже без повода.
Весы
Старайтесь избегать нагрузки на позвоночник. Лучше предоставьте возможность поработать мозгам, а не телу.
Скорпион
Даже когда вы хотите отдохнуть в свой законный выходной, вас не отпускают дела. Вам будет проще выключить мобильный.
Стрелец
Не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение.
Козерог
Этот день подходит для размеренного и неторопливого отдыха, а также планирования на ближайшее будущее.
Водолей
Держитесь подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само собой, а вы можете остаться крайними.
Рыбы
Как бы вы ни старались, вы не успеете решить в срок все домашние дела. Лучше призовите семью к себе в помощники.
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