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Гороскоп на завтра 19 октября 2020 года: каким знакам зодиака полезно помолчать

Сегодня, 19:54

Астрологический прогноз на 19 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 19 октября 2020 года, говорит, что Девы получат неожиданную поддержку, а Рыбы добьются успеха. Читайте гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Не торопитесь жечь проверенные мосты: вам еще могут пригодиться старые связи, которые показались уже ненужными.

Телец

Вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры и коллеги не по своей вине могут вас подвести.

Близнецы

Не совершайте дальних поездок и не принимайте серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое.

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Рак

Если вы не в силах противодействовать своим оппонентам, постарайтесь их возглавить. У вас появятся сторонники.

Лев

В этот день от вас потребуется принятие ответственного решения. А детали можно обсудить позже и на ходу.

Дева

Противоречивый день. От вас могут отвернуться друзья, зато поддержка придет с неожиданной стороны.

Весы

Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накоплении знаний на будущее.

Скорпион

День проверяет вас на силу воли и выдержку: сколько вы способны продержаться, чтобы не поддаться соблазнам?

Стрелец

Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки.

Козерог

Обходите стороной сомнительных людей, если не хотите рисковать своей репутацией и добрым именем.

Водолей

Следите за языком и не болтайте лишнего, потому что рискуете попасть в неприятную историю.

Рыбы

Старайтесь быть на высоте и понравиться прежде всего себе – от этого зависит ваш успех у окружающих.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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