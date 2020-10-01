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Гороскоп на завтра 2 октября 2020 года: чем опасен день для всех знаков зодиака

Сегодня, 20:52

Астрологический прогноз на 2 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 2 октября 2020 года, советует Овнам уделить должное внимание своему имиджу, а Весам желательно поберечь здоровье. Читайте гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Обратите внимание на свой внешний вид. При желании вы сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.

Телец

Ваши планы могут измениться из-за какого-то недоразумения. А потому лучше не планировать ничего важного.

Близнецы

Этот день будет наполнен новыми знакомствами и контактами. Не пропустите важного для себя человека.

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Рак

Чтобы отвлечься от накопившихся проблем, найдите себе подходящий вариант творческого занятия.

Лев

Можете не пытаться найти общий язык с окружающими, и даже с родными людьми. Проще будет промолчать.

Дева

Постарайтесь больше времени посвятить семье. Ваша работа никуда не денется, а вот родные лишены вашего внимания.

Весы

Поберегите свои руки и позвоночник и вообще старайтесь избегать тяжелого физического труда в этот день.

Скорпион

Старайтесь не распылять возникший в коллективе конфликт. Он окажется недоразумением и вскоре выяснится сам собой.

Стрелец

Не стоит соглашаться на командировки и дальние поездки. А новые впечатления вы можете получить недалеко от дома.

Козерог

Чтобы успеть выполнить всю дневную работу, распределите свои обязанности между всеми членами коллектива.

Водолей

Шум, разборки, суета и большая компания людей вас быстро утомит, не принеся никакого конструктива и пользы.

Рыбы

К вам поступят приятные новости издалека, которые даже изменят ваши планы на день, но они вас не разочаруют.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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