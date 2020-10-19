Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 20 октября 2020 года: кто из знаков зодиака найдет выход из тупиковой ситуации

Сегодня, 20:01

Астрологический прогноз на 20 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 20 октября 2020 года, говорит, что у Овнов будет удачный день, а Весам лучше не откровенничать. Читайте гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Дела бизнеса идут на подъем, но не стоит транжирить полученные деньги – они вам еще пригодятся.

Телец

Ваше настроение подвержено перепадам, так что пусть вам под руку не попадаются ни в чем не повинные люди.

Близнецы

Если люди не выполняют то, что пообещали, отнеситесь к этому философски. Вы тоже не без греха.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака

Рак

Не стоит опускать руки, даже если ситуация кажется вам тупиковой. Если подумать, всегда найдется выход.

Лев

Старайтесь не критиковать окружающих, если не хотите, чтобы коллеги негативно высказывались о вас.

Дева

Ваши действия будут рассматривать под микроскопом, а потому старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.

Весы

Не стоит говорить людям то, что они пока не готовы услышать, лучше повремените со своими откровениями.

Скорпион

Ваш конек – осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте провокаций.

Стрелец

Ваше предложение покажется интересным коллегам и начальству, так что можете рассчитывать на одобрение.

Козерог

Разноплановый и утомительный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания и сил.

Водолей

Ваш успех у окружающих всецело будет зависеть от умения убеждать и привлекать к себе единомышленников.

Рыбы

В этот день все решается легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном направлении, не оглядываясь на преграды.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола

Популярные статьи

Сегодня, 16:30Стиль

Само совершенство: Иванка Трамп показала актуальное осеннее пальто в стиле 50-х

Сегодня, 12:42Events

Переход на зимнее время: когда украинцы переводят часы осенью-2020

Сегодня, 12:36Fun

Главный конкурент "Мафии". Игра Among Us бьет все рекорды – в чем ее смысл

Сегодня, 09:48Шоу-бизнес

После всех ссор и обид: Кухар и Фреймут вместе вышли на паркет "Танців з зірками"

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 19 октября: Водолею нужно остерегаться новых знакомств, а Рыбам – насладиться жизнью

Сегодня, 00:30Шоу-бизнес

Возвращение Арзуманяна и балет Фреймут с Кухар: как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:04Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в восьмом эфире

Вчера, 18:58Шоу-бизнес

"У нас не сложились отношения": супруга умершего блогера Стужука публично попрощалась с ним

Вчера, 13:52Стиль

Маша Ефросинина показала, с чем носить платье в горошек осенью (фото)

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

Лободе – 38! Любопытные факты из жизни певицы, о которых мало кто знал

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 18 октября: Ракам нужно принимать все решения взвешенно, а Львам – выделить время для себя

17 октябряШоу-бизнес

Едят и не толстеют: Надя Дорофеева и MamaRika поделились секретами стройной фигуры

17 октябряСтиль

Не Елизавета II. Назван самый стильный член британской королевской семьи

17 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 17 октября: Овнам и Тельцам нужно найти время на отдых и восстановление сил

16 октябряШоу-бизнес

Свадьба Остапчуков в 30-ти трогательных фото: как это было

Новости партнеров

Лікар Комаровський пояснив, хто ніколи не захворіє на коронавірус
Лікар Комаровський пояснив, хто ніколи не захворіє на коронавірус
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять