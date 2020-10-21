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Гороскоп на завтра 22 октября 2020 года: какие знаки зодиака окажутся в выигрыше

Сегодня, 20:08

Астрологический прогноз на 22 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 22 октября 2020 года, говорит, что у Близнецов все будет валиться из рук, а у Стрельцов не будет случайностей. Читайте гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Этот день дает вам выбор: идти по наторенной дороге и получить скромный гонорар или рискнуть и выиграть джекпот.

Телец

Старайтесь контролировать свои эмоции, иначе от вас отступятся даже проверенные партнеры и старые друзья.

Близнецы

Малоприятный день, когда все валится из рук, на первый план выходят страхи, энтузиазм на нуле и ничего не хочется делать.

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Рак

Проблема выбора считается одной из главных человеческих проблем. В этот день вы подтвердите этот тезис.

Лев

Друзья вам не откажут, если вы обратитесь к ним за помощью. Но не забывайте, что долг платежом красен.

Дева

У вас не получится одержать верх в горячем споре с вашим оппонентом, но зато вам повезет в любовных делах.

Весы

В этот день не стоит вступать в утомительные дискуссии, потому что разговоры бесперспективны и могут завести в тупик.

Скорпион

Удачный день, когда вы получите благосклонность начальства и доверительное отношение деловых партнеров.

Стрелец

Случайности не случайны. То, что вам кажется импровизацией, на деле может быть давно спланированной акцией.

Козерог

Не бойтесь быстро реагировать и принимать ответственные решения, если от вас того требуют обстоятельства.

Водолей

Борьба за справедливость не принесет желаемых результатов. Хотите чего-то достичь – лучше включите хитрость.

Рыбы

Вам придется на ходу менять свои планы, потому что все пройдет не так, как хотелось. Но эти неприятности временные.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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