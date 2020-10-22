Гороскоп на завтра 23 октября 2020 года: кто из знаков зодиака легко решит проблемы
Астрологический прогноз на 23 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 23 октября 2020 года, говорит, что Раки будут довольны собой, а Козероги смогут разрешить личную проблему. Читайте гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Звезды советуют философски отнестись к возможным неприятностям этого дня. Все проходит, значит, пройдет и это.
Телец
Лучше проведите этот день наедине с собой, чтобы вам никто не мешал, и посвятите его самокопанию и самоанализу.
Близнецы
Не стоит зацикливаться на собственных проблемах. Оглянитесь вокруг: возможно, кому-то нужна ваша помощь?
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Рак
Проведите этот день в свое удовольствие, и он окажется более плодотворным, чем прожитый по заученному шаблону.
Лев
Если о вас вспомнят давние знакомые – не отказывайтесь от их приглашения и пообщайтесь на важные для вас темы.
Дева
День подходит для того, чтобы заняться профилактикой своего здоровья. К примеру, начните диету.
Весы
Уделите время своей внешности. От этого будет зависеть ваш успех у потенциальных клиентов или партнеров.
Скорпион
Если вы обратитесь к своему прошлому, то там сумеете отыскать ответ на вопрос, который давно вас волнует.
Стрелец
Не поддавайтесь на чужие уговоры, если от вас кто-то что-то требует. Вы вольны поступать, как вам хочется.
Козерог
В этот день вас будут тревожить вопросы личного характера. Попробуйте поговорить с любимым человеком по душам.
Водолей
Этот день подходит для решения рабочих дел и проблем, накопившихся за неделю – вы сумеете со всем справиться.
Рыбы
Старайтесь избегать шумных компаний и общения с большим количеством людей – это будет небезопасно.
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