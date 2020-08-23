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Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 24 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 24 августа 2020 года, говорит, что Львы будут не в духе, а Водолеи самостоятельно решат свои проблемы. Читайте гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра

Овен

Не стоит слишком сорить деньгами и поддаваться на соблазнительные предложения, даже если они вам кажутся надежными.

Телец

В вашей личной жизни наблюдается затишье. Не переживайте – это повод для отдыха, переосмысления и релакса.

Близнецы

День обещает благоприятное развитие событий во всех сферах жизни. Не теряйте даром время, используйте свой шанс.

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Рак

Если вы хотите добиться положительных результатов в своей деятельности, вам придется проявить настойчивость.

Лев

Постарайтесь в этот день сдерживать свои отрицательные эмоции, чтобы не испортить настроение себе и окружающим.

Дева

Не поддавайтесь на авантюрные и рискованные предложения. Лучше держите свою синицу в руке, не оглядываясь на журавлей.

Весы

Вы можете смело доверять собственной интуиции – она вас не подведет. А вот люди и отношения могут дать сбой.

Скорпион

Звезды не рекомендуют в этот день оставлять дела на потом, ведь, как показывает практика, они имеют свойство накапливаться.

Стрелец

Ваши финансовые проблемы носят временный характер, так что просто переждите этот период и не переживайте зря.

Козерог

В этот день у вас возрастет подозрительность сильнее, чем в другие дни. Постарайтесь быть более терпимыми к окружающим.

Водолей

День подходит для решения проблем, касающихся семьи. Принимайте решения самостоятельно, не слушая советы посторонних.

Рыбы

Если вам кажется странным или подозрительным ваше самочувствие – не откладывая займитесь своим здоровьем.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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