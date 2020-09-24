Гороскоп на завтра 25 сентября 2020 года: кому из знаков зодиака следует остерегаться подвоха
Астрологический прогноз на 25 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 25 сентября 2020 года, говорит, что Овнов ждет удачный день, а Весы с головой уйдут в работу. Читайте гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
День подходит для успешного разрешения юридических вопросов, связанных с покупкой или продажей крупных объектов.
Телец
Вам придется изменить свои планы, причем не по вашей вине, а из-за сложившихся обстоятельств.
Близнецы
В этот день вас ждет рутина и монотонность. Просто наберитесь терпения и переждите сложный период.
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Рак
Вы будете увлечены творческим процессом, который нахлынет в самый непредсказуемый момент.
Лев
На первый план выйдут чувства, которые полностью увлекут ваши мысли и не позволят думать о чем-то другом.
Дева
Если у вас не складываются запланированные дела, обратитесь за советом к старым друзьям и проверенным людям.
Весы
Если вы не проявите характер, то рискуете, что на вас взвалят кучу каких-то чужих поручений, заданий и обязанностей.
Скорпион
Хороший день, чтобы проявить свои лидерские качества и объединить людей вокруг общей идеи и целей.
Стрелец
День сложится удачно, и выгодные предложения будут сами сыпаться со всех сторон. Прислушивайтесь к интуиции.
Козерог
Избегайте незнакомых людей, которые пытаются втереться к вам в доверие, и ни с кем не делитесь секретами.
Водолей
В этот день вам будет сложно найти общий язык даже с единомышленниками, поэтому лучше побыть в уединении.
Рыбы
Посвятите день самообразованию. Вам будут легко даваться новые знания и освоение информации.
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