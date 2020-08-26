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Гороскоп на завтра 27 августа 2020 года: кто из знаков зодиака не выполнит свои обещания

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 27 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 27 августа 2020 года, советует Тельцам и Скорпионам уходить от ненужных конфликтов. Читайте гороскоп на 27 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Будьте готовы к не слишком приятному известию от родственников. Вас могут попросить о помощи – не отказывайте.

Телец

Если вы не до конца уверены в своей правоте, лучше отстранитесь от выяснения отношений в рабочем коллективе.

Близнецы

Не забывайте делать милые сюрпризы близким людям – иногда это даже приятнее, чем получать подарки.

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Рак

Если вы рискнете принять неожиданное приглашение от знакомых, вам обеспечена масса приятных впечатлений.

Лев

День подходит для уборки подсобных помещений и наведения порядка в делах. Освободите место для новых вещей и идей.

Дева

Если вы не готовы выполнить обещания, то их лучше вообще не давать. Иначе вам не избежать конфликта.

Весы

В этот день у окружающих будут наблюдаться перепады настроения, а потому вам придется не единожды менять свои планы.

Скорпион

День несет недопонимание и конфликты. Постарайтесь уходить от них, чтобы не усугублять ситуацию.

Стрелец

Если вы отправитесь в путешествие, оно пройдет интересно, полезно и познавательно – вам будет что вспомнить.

Козерог

Спокойный в энергетическом плане день. Звезды предостерегают от сквозняков, поберегите свое здоровье в конце лета.

Водолей

Финансовые вопросы решатся в вашу пользу. Однако чтобы не попасть в сложную ситуацию, остерегайтесь мошенников.

Рыбы

Возможна встреча с человеком из прошлого, которого вы давно не видели. Вы приятно проведете время.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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