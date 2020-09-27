Гороскоп на завтра 28 сентября 2020 года: кому из знаков зодиака лучше не идти на риск
Астрологический прогноз на 28 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 28 сентября 2020 года, говорит, что у Раков не сбудутся планы, а Козерогам стоит поостеречься на дорогах. Читайте гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Полученную в этот день прибыль лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса.
Телец
При определенном везении вы сможете добиться желаемого результата, если проявите терпение и чувство такта.
Близнецы
Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не избежать финансовой дыры в бюджете.
Рак
Не стоит слишком рассчитывать на обещания и обязательства, которые вам дали партнеры. Планы не сбудутся.
Лев
Вас будут встречать по одежке, так что уделите должное время и внимание созданию нового модного имиджа.
Дева
Если вы не исправите свои огрешности в работе, то будьте готовы, что вам на них укажут коллеги или начальство.
Весы
Что вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете избавиться от этой черты в самих себе.
Скорпион
Если вы правильно наладите рабочий процесс, то окажетесь победителем в ситуации, и дела пойдут как по маслу.
Стрелец
В этот день работы будет много, так что имейте в виду, что вам придется напрячь и мозги, и мускулы.
Козерог
Если есть возможность, старайтесь в этот день избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.
Водолей
Звезды не советуют вам рисковать из-за сиюминутной выгоды – все-таки проверенные люди и отношения важнее.
Рыбы
Начальство потребует с вас отчет о выполненной работе, так что придется напрячься и сделать двойной объем своей нормы.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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