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Гороскоп на завтра 28 сентября 2020 года: кому из знаков зодиака лучше не идти на риск

Сегодня, 19:42

Астрологический прогноз на 28 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 28 сентября 2020 года, говорит, что у Раков не сбудутся планы, а Козерогам стоит поостеречься на дорогах. Читайте гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Полученную в этот день прибыль лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса.

Телец

При определенном везении вы сможете добиться желаемого результата, если проявите терпение и чувство такта.

Близнецы

Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не избежать финансовой дыры в бюджете.

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Рак

Не стоит слишком рассчитывать на обещания и обязательства, которые вам дали партнеры. Планы не сбудутся.

Лев

Вас будут встречать по одежке, так что уделите должное время и внимание созданию нового модного имиджа.

Дева

Если вы не исправите свои огрешности в работе, то будьте готовы, что вам на них укажут коллеги или начальство.

Весы

Что вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете избавиться от этой черты в самих себе.

Скорпион

Если вы правильно наладите рабочий процесс, то окажетесь победителем в ситуации, и дела пойдут как по маслу.

Стрелец

В этот день работы будет много, так что имейте в виду, что вам придется напрячь и мозги, и мускулы.

Козерог

Если есть возможность, старайтесь в этот день избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.

Водолей

Звезды не советуют вам рисковать из-за сиюминутной выгоды – все-таки проверенные люди и отношения важнее.

Рыбы

Начальство потребует с вас отчет о выполненной работе, так что придется напрячься и сделать двойной объем своей нормы.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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