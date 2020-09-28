Гороскоп на завтра 29 сентября 2020 года: каким знакам зодиака придется экономить

Астрологический прогноз на 29 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 29 сентября 2020 года, говорит, что Львы осуществят все запланированное, а Водолеям придется выяснять отношения. Читайте гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: Pexels

Овен

Если есть возможность, найдите в своем графике время для релакса – посмотрите фильм, послушайте приятную музыку.

Телец

Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, постарайтесь экономить.

Близнецы

Вас накроет творческая волна, так что самое время поискать интересные и полезные идеи и заняться их реализацией.

Рак

Хорошая работа обязательно будет вознаграждена. Главное – основательно подготовьтесь к деловой встрече.

Лев

Задуманные планы вы сможете осуществить при должном вложении сил и средств. Вам будет многое по плечу.

Дева

В этот день не стоит доверять непроверенной информации. Иначе вы рискуете стать жертвой мошенников.

Весы

День хорош для решения рабочих вопросов. Вам лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.

Скорпион

Вас может поглотить неожиданное чувство ревности. Будьте выше негативных эмоций, чтобы они не завладели вами.

Стрелец

В этот день вы встретите человека, с которым давно не виделись. Вам откроется давняя чужая тайна.

Козерог

Держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем своими планами. Старайтесь не общаться с подозрительными людьми.

Водолей

Вы рискуете оказаться меж двух огней, когда мнения ваших знакомых разделятся и каждый будет тянуть одеяло на себя.

Рыбы

Если вы ощущаете общий упадок сил, проведите профилактику и попейте укрепляющие витаминные чаи.

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