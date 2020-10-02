Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 3 октября 2020 года: у каких знаков зодиака будет нескучный выходной

Сегодня, 19:57

Астрологический прогноз на 3 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 3 октября 2020 года, говорит, что Тельцам не стоит засиживаться дома, а у Скорпионов будет много эмоций. Читайте гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Не критикуйте окружающих, и тогда сами не получите осуждение в свой адрес. Ищите компромиссные решения.

Телец

Если позволяет погода, организуйте прогулку на природе. Вы засиделись в четырех стенах – вашу хандру как рукой снимет.

Близнецы

Поберегите желудок и не переедайте в этот день. А еще постарайтесь отдохнуть – вам полезен полноценный сон.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Рак

Оглянитесь по сторонам: вокруг вас есть люди, которым нужна помощь или просто ваше доброе слово.

Лев

Если вы хотите сделать семье приятное, прямо спросите у своей родни, что им нужно и чему они обрадуются.

Дева

Не ругайте себя за лень в этот день. Если не справляетесь с делами, постарайтесь отдохнуть после трудовой недели.

Весы

Не спешите расставаться с деньгами, какой бы заманчивой ни показалась вам вещь. Вскоре вы найдете более дешевый вариант.

Скорпион

Вы испытаете целый спектр эмоций и ощущений в этот день. Многое зависит от вашего умения держать себя в руках.

Стрелец

Если хотите интересно провести день, постарайтесь все важные хозяйственные вопросы запланировать на самое утро.

Козерог

Подходящее время заняться уютом и благоустройством дома. Только принимайте решение на общем семейном совете.

Водолей

В этот день вас не покинет желание что-то творить и создавать. Не противьтесь этому порыву – и вы получите шедевр.

Рыбы

Подходящий день для перемен как внутри себя, так и окружающего мира. Начните с внешности или интерьера.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Три знака зодиака, на которых полнолуние 2 октября 2020 окажет серьезное влияние Какие знаки зодиака самые любящие: таких только три
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо

Популярные статьи

Сегодня, 12:51Шоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 15:26Fun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Секрети приготування італійсько-французького пирога
Секрети приготування італійсько-французького пирога
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Відома модель плюс-сайз продовжує радувати шанувальників фото
Відома модель плюс-сайз продовжує радувати шанувальників фото
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Ефектна дівчина лідера "Зорі": спокусливе відео
Ефектна дівчина лідера "Зорі": спокусливе відео

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять