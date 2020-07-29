Гороскоп на завтра 30 июля 2020 года: у кого из знаков зодиака будут крупные финансовые расходы

Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 30 июля 2020 года, говорит, что Раки сделают правильный выбор, а Козерогам важно обратить внимание на свое здоровье. Читайте гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Найдите время для улучшения рабочего места. Избегайте конфликтов на почве ревности, но и сами не давайте повода.

Телец

Соблюдайте технику безопасности, пользуясь бытовой техникой, и не пытайтесь в случае поломки чинить ее самостоятельно.

Близнецы

В этот день по возможности лучше отказаться от поездок и командировок. Не придавайте значения сплетням в свой адрес.

Рак

Ваши приобретения будут полезными и прослужат долго. Но будьте готовы к быстрому опустению своего кошелька.

Лев

Берегите свои нервы и не поддавайтесь на провокации. Лучше займитесь работой, которая вас отвлечет и успокоит.

Дева

Постарайтесь выглядеть на все сто, это улучшит настроение и привлечет внимание представителей противоположного пола.

Весы

Не стоит надеяться на себя, лучше прислушаться к чужим советам – это поможет вам избежать финансовых неприятностей.

Скорпион

Вы быстрее выполните весь объем работы, если хотя бы часть ее перепоручите коллегам. Найдите время для смены имиджа.

Стрелец

Не предъявляйте претензии окружающим, и тогда они вам тоже не вспомнят ваши старые огрехи и долги.

Козерог

День подходит для укрепления иммунитета и профилактики здоровья. Избегайте большого скопления людей.

Водолей

Будьте готовы к непредвиденным финансовым расходам. Но отказывать в просьбе о помощи для вас будет несолидно.

Рыбы

Отвлекитесь от рабочих вопросов, и тогда появится шанс, что проблемы решатся сами по себе, без вашего участия.

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