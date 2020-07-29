Гороскоп на завтра 30 июля 2020 года: у кого из знаков зодиака будут крупные финансовые расходы
Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 30 июля 2020 года, говорит, что Раки сделают правильный выбор, а Козерогам важно обратить внимание на свое здоровье. Читайте гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Найдите время для улучшения рабочего места. Избегайте конфликтов на почве ревности, но и сами не давайте повода.
Телец
Соблюдайте технику безопасности, пользуясь бытовой техникой, и не пытайтесь в случае поломки чинить ее самостоятельно.
Близнецы
В этот день по возможности лучше отказаться от поездок и командировок. Не придавайте значения сплетням в свой адрес.
Рак
Ваши приобретения будут полезными и прослужат долго. Но будьте готовы к быстрому опустению своего кошелька.
Лев
Берегите свои нервы и не поддавайтесь на провокации. Лучше займитесь работой, которая вас отвлечет и успокоит.
Дева
Постарайтесь выглядеть на все сто, это улучшит настроение и привлечет внимание представителей противоположного пола.
Весы
Не стоит надеяться на себя, лучше прислушаться к чужим советам – это поможет вам избежать финансовых неприятностей.
Скорпион
Вы быстрее выполните весь объем работы, если хотя бы часть ее перепоручите коллегам. Найдите время для смены имиджа.
Стрелец
Не предъявляйте претензии окружающим, и тогда они вам тоже не вспомнят ваши старые огрехи и долги.
Козерог
День подходит для укрепления иммунитета и профилактики здоровья. Избегайте большого скопления людей.
Водолей
Будьте готовы к непредвиденным финансовым расходам. Но отказывать в просьбе о помощи для вас будет несолидно.
Рыбы
Отвлекитесь от рабочих вопросов, и тогда появится шанс, что проблемы решатся сами по себе, без вашего участия.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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