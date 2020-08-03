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Гороскоп на завтра 4 августа 2020 года: кому из знаков зодиака важно хранить секреты

Сегодня, 19:48

Астрологический прогноз на 4 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 4 августа 2020 года, говорит, что у Близнецов пришла пора действий, а Стрельцов ждет подвох. Читайте гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

Звезды советуют воспользоваться теми полезными идеями, которые подскажут вам более компетентные специалисты.

Телец

В этот день велика вероятность опозданий и срыва договоренностей. Лучше заранее перенесите значимые встречи.

Близнецы

День наполнен яркими впечатлениями. Если вас посетят творческие идеи, постарайтесь их сразу же реализовать.

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Рак

Есть риск разногласий в семье. Если вопреки своей принципиальности вы пойдете на компромисс, от этого выиграют обе стороны.

Лев

Этот день желательно провести в спокойствии и никуда не торопиться. А еще держите свои мысли при себе.

Дева

День подходит для обновления или пополнения запасов. Вы будете в состоянии отстоять свою точку зрения.

Весы

Вам на пути могут встретиться нечистые на руку люди. Берегитесь обмана, но не отступайте от своих планов.

Скорпион

Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не распыляться. Вам будет полезна небольшая физическая нагрузка.

Стрелец

Держите при себе свои наработки, иначе вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться коллеги.

Козерог

В этот день ваши желания могут осуществиться. Главное – правильно сформулировать, чего вы на самом деле хотите.

Водолей

Прислушивайтесь к чужим советам, даже если они покажутся вам странными. Так вы сможете выбраться из тупика.

Рыбы

В этот день есть риск отравления. Старайтесь беречь здоровье и не перегружать желудок непривычной пищей.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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