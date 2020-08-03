Гороскоп на завтра 4 августа 2020 года: кому из знаков зодиака важно хранить секреты
Астрологический прогноз на 4 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 4 августа 2020 года, говорит, что у Близнецов пришла пора действий, а Стрельцов ждет подвох. Читайте гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Звезды советуют воспользоваться теми полезными идеями, которые подскажут вам более компетентные специалисты.
Телец
В этот день велика вероятность опозданий и срыва договоренностей. Лучше заранее перенесите значимые встречи.
Близнецы
День наполнен яркими впечатлениями. Если вас посетят творческие идеи, постарайтесь их сразу же реализовать.
Читайте также:Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака
Рак
Есть риск разногласий в семье. Если вопреки своей принципиальности вы пойдете на компромисс, от этого выиграют обе стороны.
Лев
Этот день желательно провести в спокойствии и никуда не торопиться. А еще держите свои мысли при себе.
Дева
День подходит для обновления или пополнения запасов. Вы будете в состоянии отстоять свою точку зрения.
Весы
Вам на пути могут встретиться нечистые на руку люди. Берегитесь обмана, но не отступайте от своих планов.
Скорпион
Старайтесь сконцентрироваться на одной цели и не распыляться. Вам будет полезна небольшая физическая нагрузка.
Стрелец
Держите при себе свои наработки, иначе вашими трудами могут безвозмездно воспользоваться коллеги.
Козерог
В этот день ваши желания могут осуществиться. Главное – правильно сформулировать, чего вы на самом деле хотите.
Водолей
Прислушивайтесь к чужим советам, даже если они покажутся вам странными. Так вы сможете выбраться из тупика.
Рыбы
В этот день есть риск отравления. Старайтесь беречь здоровье и не перегружать желудок непривычной пищей.
Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди
Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное