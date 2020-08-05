Гороскоп на завтра 6 августа 2020 года: у кого из знаков зодиака намечаются финансовые поступления
Астрологический прогноз на 6 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 6 августа 2020 года, говорит, что Львов привлекают путешествия, а Водолеям лучше остаться ближе к дому. Читайте гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Подходящий период для начала важных дел. А вот конфликтовать и выяснять отношения в этот день не стоит.
Телец
Избавляясь от старого хлама, вы освобождаете пространство для свежих мыслей и полезных действий.
Близнецы
Будьте осмотрительнее, потому что ваша рассеянность может спровоцировать неприятности в семье или на работе.
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Рак
Обиды этого дня помнятся долго, а потому старайтесь уходить от возможных разборок и конфликтов.
Лев
День хорош для командировок и путешествий. У вас хватит энергии и сил на освоение новых маршрутов.
Дева
Ваша неосторожная и необдуманная фраза может задеть близкого человека. Не злоупотребляйте алкоголем.
Весы
Это подходящий день для обновления, чтобы добавить больше ярких красок в окружающее вас пространство.
Скорпион
День обещает приятные финансовые поступления. Не пропустите интересное и многообещающее знакомство.
Стрелец
Звезды рекомендуют обратить внимание на вопросы семьи и не откладывать их на последнее место в списке приоритетов.
Козерог
У вас предстоит интересная встреча с человеком из прошлого. Вам будет что вспомнить и обсудить в планах.
Водолей
Будьте осторожнее, поскольку это травмоопасный день. Без необходимости лучше не уезжать далеко от дома.
Рыбы
Будьте готовы к тому, что ваши секреты станут известны окружающим. Постарайтесь дать отпор своим обидчикам.
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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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