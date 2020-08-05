Гороскоп на завтра 6 августа 2020 года: у кого из знаков зодиака намечаются финансовые поступления

Астрологический прогноз на 6 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 6 августа 2020 года, говорит, что Львов привлекают путешествия, а Водолеям лучше остаться ближе к дому. Читайте гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра Фото: pexels

Овен

Подходящий период для начала важных дел. А вот конфликтовать и выяснять отношения в этот день не стоит.

Телец

Избавляясь от старого хлама, вы освобождаете пространство для свежих мыслей и полезных действий.

Близнецы

Будьте осмотрительнее, потому что ваша рассеянность может спровоцировать неприятности в семье или на работе.

Рак

Обиды этого дня помнятся долго, а потому старайтесь уходить от возможных разборок и конфликтов.

Лев

День хорош для командировок и путешествий. У вас хватит энергии и сил на освоение новых маршрутов.

Дева

Ваша неосторожная и необдуманная фраза может задеть близкого человека. Не злоупотребляйте алкоголем.

Весы

Это подходящий день для обновления, чтобы добавить больше ярких красок в окружающее вас пространство.

Скорпион

День обещает приятные финансовые поступления. Не пропустите интересное и многообещающее знакомство.

Стрелец

Звезды рекомендуют обратить внимание на вопросы семьи и не откладывать их на последнее место в списке приоритетов.

Козерог

У вас предстоит интересная встреча с человеком из прошлого. Вам будет что вспомнить и обсудить в планах.

Водолей

Будьте осторожнее, поскольку это травмоопасный день. Без необходимости лучше не уезжать далеко от дома.

Рыбы

Будьте готовы к тому, что ваши секреты станут известны окружающим. Постарайтесь дать отпор своим обидчикам.

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