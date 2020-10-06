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Гороскоп на завтра 7 октября 2020 года: какие знаки зодиака готовы к переменам

Сегодня, 19:38

Астрологический прогноз на 7 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 7 октября 2020 года, говорит, что Девам полезно заняться собой, а Рыбы будут учиться на своих ошибках. Читайте гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Учитесь слушать своего собеседника: даже самая простая задушевная беседа может разрешить серьезные проблемы.

Телец

Не обращайте внимания на критику коллег, когда они вас не понимают – это ради общего благого дела.

Близнецы

День принесет противодействие. Вам придется постоять за себя, чтобы защитить собственное мнение и выбор.

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Рак

Поищите время, чтобы заняться обновлением имиджа и гардероба. Это благоприятно для роста самооценки.

Лев

Если вы ощущаете в себе внутренние силы что-то менять, смело применяйте это на практике в собственном деле.

Дева

Вам придется отвлечься от насущных дел ради состояния своего здоровья, которое потребует внимания к себе.

Весы

В этот день у вас удачно пройдут перемещения и путешествия, как по рабочим вопросам, так и с целью развлечений.

Скорпион

Вам желательно провести этот день подальше от скопления людей, чтобы заняться планированием и накоплением силы.

Стрелец

У вас не получится решить рабочие вопросы без посторонней помощи – прислушивайтесь к мнению коллег.

Козерог

Вам предстоит помирить конфликтующие стороны, даже если не слишком хочется встревать в чужие проблемы.

Водолей

Чтобы поправить свое финансовое положение, прислушивайтесь к умным мыслям и советам профессионалов.

Рыбы

Не предпринимайте кардинальных действий, но вот проанализировать свои ошибки будет полезно.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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