Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра 8 августа 2020 года: у кого из знаков зодиака осуществится все запланированное

Сегодня, 19:40

Астрологический прогноз на 8 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 8 августа 2020 года, говорит, что у Овнов будет удачливый день, а Весы отправятся на шопинг. Читайте гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels

Овен

В этот день вам повезет: любые возможные неприятности пройдут мимо вас и вашей семьи, не оставив следа.

Телец

То, что вам нужно или вы давно ищете, находится у вас перед носом – просто будьте внимательнее.

Близнецы

Этот день обещает новые интересные и полезные знакомства. Вам пригодится ваш талант красноречивого оратора.

Читайте также:
Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

Рак

У вас есть большая вероятность найти давно утерянные адреса или контакты. Не отключайте телефон.

Лев

День соблазнов и авантюры. Держите свои эмоции и поступки под контролем, чтобы потом не пожалеть о содеянном.

Дева

Если вы хотите достичь того, что вам нужно, звезды советуют проявить настойчивость, и тогда люди вас послушают.

Весы

Готовьтесь, у вас предстоит день покупок и трат, причем, не всегда разумных, оправданных и необходимых.

Скорпион

Не сомневайтесь в своих силах, и если вы что-то планировали, то самое время заняться претворением в жизнь ваших задумок.

Стрелец

Постарайтесь не реагировать на поступающий извне негатив – так вам будет легче сохранить эмоциональное равновесие.

Козерог

Неожиданное знакомство этого дня с неординарным человеком поможет реализации ваших давних желаний.

Водолей

Вам будут ставить палки в колеса, но не стоит рубить с плеча. Лучше наберитесь терпения и переждите.

Рыбы

Звезды предупреждают, что вы можете опоздать во многие места, а потому рассчитывайте время с запасом.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

Сегодня, 11:11Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

Сегодня, 09:42Events

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 09:17Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:30Психология

Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 08:29Техно

Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаШоу-бизнес

Гашишное масло в машине и кокаин в крови: прошел суд над Михаилом Ефремовым

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Новости партнеров

Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Виктория Маремуха рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
13 привычек, разрушающих красоту
13 привычек, разрушающих красоту
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
«Джей Ло б позаздрила». Настя Каменських вразила ефектним образом
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Соковиті та ароматні тефтелі: як приготувати ситну страву
Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей
Брежнева опубликовала трогательное видео с мужем и семьей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять