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Гороскоп на завтра 9 октября 2020 года: каким знакам зодиака придется пойти на уступки

Сегодня, 19:50

Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 9 октября 2020 года, говорит, что Тельцов увлекут эксперименты, а Скорпионам лучше не рисковать. Читайте гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Овен

Не отказывайте в помощи тем, кто о ней попросит. А вот без приглашения лучше не вмешиваться в чужую жизнь и проблемы.

Телец

Вас ждет день обновления, знакомств и экспериментов. Главное – не бояться, и вы останетесь довольны результатами.

Близнецы

Уступая в малом, вы приобретете гораздо большее. Ищите компромиссы даже в самых безвыходных ситуациях.

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Рак

Уделите внимание своему имиджу. Иногда перемены во внешности способны, как магнитом, притянуть удачу.

Лев

Если вы долго откладывали решение какого-то вопроса на потом, считайте, что этот день уже наступил.

Дева

Вам захочется окунуться в прошлое. Фотографии, воспоминания или давние знакомые принесут приятные ощущения.

Весы

Ничего не дается просто так, а потому даже в незначительной ситуации вам придется отстаивать и обосновывать свои интересы.

Скорпион

Остерегайтесь подвоха и не поддавайтесь на рискованные и авантюрные предложения – мошенники не дремлют.

Стрелец

Вы способны раскрасить однообразность и монотонность этого дня элементами творчества или даже игры.

Козерог

Прислушивайтесь к советам окружающих – они могут натолкнуть вас на интересные и оригинальные мысли.

Водолей

Пусть вас не пугает загруженность этого дня – вы со всем справитесь, и еще останется время на отдых.

Рыбы

Вам не обойтись без полезного совета и помощи со стороны членов коллектива – лучше все делать сообща.

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Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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