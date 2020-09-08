Гороскоп на завтра 9 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака будет заниматься решением проблем
Астрологический прогноз на 9 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 9 сентября 2020 года, говорит, что Близнецы будут учиться на ошибках, а Стрельцам не стоит принимать опрометчивых решений. Читайте гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Для успешного бизнеса лучше остановить свой выбор на знакомых и проверенных местах, а не ехать в чужие края.
Телец
Не стоит открыто выражать свои чувства, поскольку так вы спровоцируете конфликт с окружающими.
Близнецы
Всплывут какие-то давние ошибки, то ли ваши, то ли чужие, на которых вам придется учиться, чтобы не повторять их.
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Рак
Поберегите сердечно-сосудистую систему организма – она наиболее чувствительна и уязвима в этот день.
Лев
Усиливается ваша привлекательность, и, соответственно, возрастает потенциальный успех у противоположного пола.
Дева
День повышенного травматизма, когда есть риск порезаться даже тупым предметом. А потому берегите руки.
Весы
Этот день больше подходит для уединенной и плодотворной работы, чем для обсуждения перспектив в рабочем коллективе.
Скорпион
Найдите время на развитие собственной памяти и логики. Не доверяйте свои секреты чужим людям.
Стрелец
Вам не стоит принимать опрометчивых решений как в бизнесе, так и в личной жизни – тщательно обдумывайте свои слова.
Козерог
Большую часть дня придется провести, отвлекаясь от работы и решая насущные бытовые вопросы дома и семьи.
Водолей
Если вы почувствуете недомогание, не стоит пугаться: оно легко поддается лечению и не принесет опасности для здоровья.
Рыбы
У вас велика вероятность конфликта на почве проблемных взаимоотношений с противоположным полом.
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