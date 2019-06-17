Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 18 июня для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:59
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 18 июня 2019 года, предупреждает Близнецов о важности правильного выбора, а Стрельцов – о рискованности задуманного предприятия. Читайте гороскоп на 18 июня 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

Овен

Будьте готовы к непредвиденным финансовым тратам. За все приходится платить: вопрос только, насколько оправданной будет цена?  

Телец

У вас есть выбор: либо беспрекословно выполнять все распоряжения начальства, за что снискать его похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу.

Близнецы

Дела семейные отвлекут вас от вопросов бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует вашего внимания.

Рак

Ищите креативный и нестандартный подход в рабочих вопросах, и тогда вам будет обеспечена безоговорочная поддержка коллег.

Лев

Чтобы вас не засосала рутина рабочих вопросов и семейных проблем, ищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе.

Дева

Держите свои мысли при себе и не выплескивайте на окружающих свой негатив, чтобы он не вернулся к вам по закону бумеранга.

Весы

Вам придется отстаивать свои интересы, для чего можете применять даже запрещенные методы. Нокаутируйте противника его же оружием.

Скорпион

Ничто не происходит просто так, и встречи с людьми не бывают случайными. Видимо, вы понадобились друг другу.

Стрелец

Если вы хотите рисковать, не втягивайте в эту авантюру окружающих, чтобы не подставлять близких вам людей.

Козерог

Человек из вашего прошлого может оказать вам существенную помощь в будущем. Не теряйте контакты и поддерживайте связи.

Водолей

Держитесь подальше от начальства, потому что вам не хватит аргументов и доводов, чтобы доказать свою компетентность.

Рыбы

От вашей правдивости зависит благоприятный исход вашего дела. Если вы не готовы выполнять обещание, честно признайтесь в этом.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд

Популярные статьи

Сегодня, 15:12Food

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Сегодня, 11:35Техно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

Сегодня, 11:13Психология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

Вчера, 16:41Events

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

Вчера, 16:01Events

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Вчера, 13:30Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Вчера, 13:06Психология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 12:18Fun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:10Fun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

Вчера, 09:56Техно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Вчера, 08:15Fun

16 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 июняШоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

15 июняFood

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

15 июняШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала бойфренда, который младше ее на 15 лет

15 июняEvents

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Диана Шурыгина поселилась в элитном комплексе на севере Москвы
Диана Шурыгина поселилась в элитном комплексе на севере Москвы
5 модных юбок, которые нужно добавить в весенний гардероб
5 модных юбок, которые нужно добавить в весенний гардероб
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь