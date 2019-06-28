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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 29 июня для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:48
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels.com

Гороскоп на завтра, 29 июня 2019 года, обещает Овнам легкое решение проблем, а Козерогам – приятную новость. Читайте гороскоп на 29 июня 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Этот день не подходит для дальних поездок. Многие актуальные для семьи вопросы у вас получится решить, не выходя из дома. Интернет вам в помощь.

Телец

День принесет сюрпризы, не факт, что приятные, но уж точно неожиданные. Какие-то обстоятельства заставят вас оглянуться в свое далекое прошлое.

Близнецы

Этот выходной хорошо провести в компании друзей. Атмосфера общения и обмена информацией пойдет на пользу вашему профессионализму и творческому настрою.

Рак

День порадует неожиданной встречей. Вам будет о чем поговорить с давними знакомыми, а также наладить не только дружеские, но и деловые отношения.

Лев

Если вы ощущаете, что самостоятельно не сможете разрулить свои проблемы, обратитесь за советом к старому другу – он не откажет и с радостью поможет.

Дева

Если позволит погода, отправляйтесь на природу, за город, на пикник. Побег от цивилизации благотворно повлияет на ваше самочувствие и зарядит энергией на неделю вперед.

Весы

Лучшим отдыхом в этот день для вас будет не еда и не шопинг, а полноценный сон. И только хорошенько выспавшись, вы сможете в полной мере оценить радости выходного дня.

Скорпион

Посвятите этот выходной членам своей семьи, ведь они уже давно нуждаются в вашем внимании и поддержке. Причем, не столько в деньгах, сколько в дельном совете.

Стрелец

Старайтесь не поддаваться соблазнам и не злоупотреблять спиртным в этот день. Оно не решает ваших проблем. Тем более вам вскоре на работу, где понадобится ясная голова.

Козерог

Прислушивайтесь к поступающей информации и не пропустите хорошую новость, которая касается ваших давних знакомых. Радость, разделенная с друзьями, приумножается.

Водолей

Будьте готовы к тому, что вас засосут бытовые хлопоты, из-за которых придется подкорректировать планы на день. Зато взамен вы получите удовлетворение от сделанного.

Рыбы

Вам пригодится ваша способность разбираться в людях, это позволит избежать неприятностей в общении с окружающими. Не лезьте на рожон, лучше уходите от конфликта.

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