Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 5 июля 2019 года, предупреждает Львов, чтобы они держались подальше от начальства, а Скорпионы могут не переживать по поводу денег. Читайте гороскоп на 5 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Овен

Не стесняйтесь просить помощи и совета, если чувствуете неуверенность в своих силах. Лучше краснеть сейчас за свою некомпетентность, чем потом расхлебывать печальные результаты.

Телец

День хорош для решения юридических вопросов. Вам станут доступны многие направления действий, главное – выбрать правильное. Усталость потребует раньше лечь спать.

Близнецы

Если вы чувствуете пробел в каких-то специфических знаниях, займитесь его устранением. Запишитесь на курсы или изучите вопрос в интернете. Но не уходите от проблемы.

Рак

Будьте готовы к новым знакомствам, вам придется блеснуть эрудицией, чтобы завоевать должное признание в незнакомом коллективе. А восстановить энергию поможет любимый человек.

Лев

Желательно быть подальше от начальства. Можно даже уехать в командировку. Так вы окажетесь более полезны для решения деловых вопросов, чем при личном разговоре с шефом.

Дева

Чтобы предотвратить охлаждение чувств в семье, проявите инициативу и организуйте нечто романтическое – прогулку, поездку, ужин при свечах или хотя бы приятный презент.

Весы

В этот день предпочтительнее заняться анализом ошибок прошлого, а не разработкой стратегии на будущее. Избегайте участия в дискуссиях, ваши доводы будут неубедительными.

Скорпион

Вы можете не переживать по поводу денег: в сложный момент ваши друзья выкажут готовность вам помочь. Но не оставайтесь в долгу, чтобы сохранить хорошие отношения на будущее.

Стрелец

Поддержка и одобрение ваших действий придет с неожиданной стороны. Можете не сомневаться в своих силах, потому что вашего энтузиазма хватит даже на несколько проектов.

Козерог

Отстаивая свою правоту в дискуссии с оппонентами, вы рискуете потратить много времени и сил. А вот результат получите мизерный. Вам решать, насколько для вас это важно.

Водолей

Прежде чем принимать ответственное решение, продумайте свою выгоду и риски. Возможно, стоит переложить ответственность на кого-то более компетентного в этом вопросе?

Рыбы

Будьте внимательнее к окружающим вас людям. Среди коллег зарождается какая-то интрига, которая коснется и вас. Заранее выберите верную тактику и не пускайте все на самотек.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram