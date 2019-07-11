Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 12 июля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:41
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 12 июля 2019 года, говорит о том, что Ракам лучше держаться подальше от начальства, а у Дев наступило время искать интересные идеи и заниматься их реализацией. Читайте гороскоп на 12 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также
Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Овен

Вам желательно не увиливать, а основательно подготовиться к деловой встрече, если вы рассчитываете на благоприятный исход. А хорошая работа обязательно будет вознаграждена.

Телец

Вам будет многое по плечу. Задуманные планы вы сможете осуществить при должном приложении сил и средств. Главное – не отлынивать и не пускать все на самотек.

Близнецы

Не стоит доверять непроверенной информации. Вы можете стать жертвой обмана только из-за того, что вовремя не удостоверились в правильности оформления документов.

Рак

Старайтесь держаться подальше от начальства. Конструктива вы не достигнете, а вот выговор схлопотать можете на ровном месте. Вечер посвятите релаксу от приятной музыки.

Лев

Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить. В семье возможен конфликт, если вы не возьмете себя в руки.

Дева

Вас накроет творческая волна, самое время поискать интересные идеи и заняться их реализацией. Вполне возможно, что они принесут вам не только удовольствие, но и прибыль.

Весы

Не лучший день для новых знакомств и общения с подозрительными людьми. Лучше держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем далеко идущими планами.

Скорпион

Вы можете оказаться меж двух огней, когда мнение ваших знакомых разделится, и каждый будет тянуть одеяло на себя. Вам придется решать, на чью сторону встать в рабочих вопросах.

Стрелец

Если вы ощущаете общий упадок сил, звезды рекомендуют провести профилактику и попить укрепляющие витаминные чаи и пораньше лечь спать, чтобы улучшить самочувствие.

Козерог

Период благоприятен для решения вопросов бизнеса и работы на местах, а не удаленно. Поэтому в этот день лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.

Водолей

Неожиданно возникшее чувство ревности может поглотить вас и расстроить планы на день. Будьте сильнее негативных эмоций, не дайте им завладеть вашими мыслями и душой.

Рыбы

Хотите встретить человека, с которым давно не виделись, и за которым уже успели соскучиться? Нет ничего проще – спишитесь или созвонитесь, а темы для разговора легко найдутся сами.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Популярные статьи

Сегодня, 17:02Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Сегодня, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Сегодня, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:23Шоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Вчера, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Вчера, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
Поклонники перестали узнавать Машу Распутину после пластики
Поклонники перестали узнавать Машу Распутину после пластики
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Потап прокоментував ймовірну вагітність Насті Каменських
Потап прокоментував ймовірну вагітність Насті Каменських
Лобода: «Пусть Лазарев сам расскажет, что у нас случилось»
Лобода: «Пусть Лазарев сам расскажет, что у нас случилось»
Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото
Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь