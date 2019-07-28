Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на 29 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 29 июля 2019 года, говорит о том, что Овнам следует держать язык за зубами, а Весам, наоборот – важно проявить талант красноречия. Читайте гороскоп на 29 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен
Старайтесь держать язык за зубами и ни с кем не делиться своими планами и наработками. Лучше всех поставить перед свершившимся фактом.
Телец
Вы можете в полной мере рассчитывать на поддержку проверенных людей – они не подведут в решении важных для вас вопросов.
Близнецы
День провоцирует на ссоры и выяснение отношений. Только от вашей проницательности будет зависеть исход длительных разговоров.
Рак
Если вам поступит предложение о выгодном сотрудничестве, взвесьте все возможные риски, прежде чем соглашаться на авантюру.
Лев
Обстоятельства дня не зависят от вас. Проще пустить все на самотек и не предпринимать никаких решительных действий.
Дева
Вам придется сосредоточиться на главном, отметая все соблазны, которые вас отвлекает на пустяковые занятия и мысли.
Весы
Если вам сложно найти общий язык с новыми знакомыми, постарайтесь проявить талант красноречия – вы будете выглядеть убедительно.
Скорпион
Решение рабочего вопроса придет неожиданно – вас как будто осенит. Избегайте длительных поездок и будьте аккуратнее на дорогах.
Стрелец
Конкуренты не дремлют, а потому проявляйте креативность в своих рабочих вопросах и научных изысканиях, чтобы не пасти задних.
Козерог
Не бойтесь меняться сами и не сдерживайте окружающих вас людей от перемен, которые они сами себе выбрали. Все к лучшему.
Водолей
День благоприятен для профилактики своего здоровья, начала занятий спортом, лечебной физкультурой или же простого закаливания.
Рыбы
День располагает к коллективной работе и действиям сообща. На вас свалится неожиданная прибыль, откуда не предполагали.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram