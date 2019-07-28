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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 29 июля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 29 июля 2019 года, говорит о том, что Овнам следует держать язык за зубами, а Весам, наоборот – важно проявить талант красноречия. Читайте гороскоп на 29 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Старайтесь держать язык за зубами и ни с кем не делиться своими планами и наработками. Лучше всех поставить перед свершившимся фактом.

Телец

Вы можете в полной мере рассчитывать на поддержку проверенных людей – они не подведут в решении важных для вас вопросов.

Близнецы

День провоцирует на ссоры и выяснение отношений. Только от вашей проницательности будет зависеть исход длительных разговоров.

Рак

Если вам поступит предложение о выгодном сотрудничестве, взвесьте все возможные риски, прежде чем соглашаться на авантюру.

Лев

Обстоятельства дня не зависят от вас. Проще пустить все на самотек и не предпринимать никаких решительных действий.

Дева

Вам придется сосредоточиться на главном, отметая все соблазны, которые вас отвлекает на пустяковые занятия и мысли.

Весы

Если вам сложно найти общий язык с новыми знакомыми, постарайтесь проявить талант красноречия – вы будете выглядеть убедительно.

Скорпион

Решение рабочего вопроса придет неожиданно – вас как будто осенит. Избегайте длительных поездок и будьте аккуратнее на дорогах.

Стрелец

Конкуренты не дремлют, а потому проявляйте креативность в своих рабочих вопросах и научных изысканиях, чтобы не пасти задних.

Козерог

Не бойтесь меняться сами и не сдерживайте окружающих вас людей от перемен, которые они сами себе выбрали. Все к лучшему.

Водолей

День благоприятен для профилактики своего здоровья, начала занятий спортом, лечебной физкультурой или же простого закаливания.

Рыбы

День располагает к коллективной работе и действиям сообща. На вас свалится неожиданная прибыль, откуда не предполагали.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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