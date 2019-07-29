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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: pexels.com

Гороскоп на завтра, 30 июля 2019 года, говорит о том, что Тельцам придется мирить близких людей, а Скорпионы рискуют потратить все деньги. Читайте гороскоп на 30 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Если вы займетесь наведением порядков в своих вещах, то найдете какой-то важный документ, который считали давно потерянным.

Телец

Близкие люди сойдутся в серьезном споре, и никто не захочет уступать. Только в ваших силах вернуть мир в дорогой для вас коллектив.

Близнецы

Ваша доверчивость может принести неприятности. Вокруг много мошенников, которых интересуете совсем не вы, а ваш кошелек.

Рак

Не отказывайте людям, когда вас просят о помощи. В то же время, не навязывайте свое мнение, если вас не приглашают.

Лев

В этот день вам предстоит пожинать плоды своих прошлых трудов. Как вы работали, так теперь и будете вознаграждены, вполне справедливо.

Дева

День благоприятен для решения юридических вопросов и посещения бюрократических инстанций. Все пойдет, как по маслу.

Весы

Стоит каким-то бумагам попасть к вам в руки, и они уже не отпустят вашего внимания до самого конца дня, придется все перепроверять.

Скорпион

Желательно изначально установить себе лимиты на банковские карты, потому что день чреват серьезными тратами, иногда бессмысленными.

Стрелец

Вокруг вас много завистников, так что ведите себя поскромнее, если верите в теорию сглаза и порчи – все возможно в этот день.

Козерог

Как только вы выполните данные обязательства, на вас тут же повесят очередные задачи. Похоже на замкнутый круг, из которого захочется вырваться.

Водолей

Противоречивый день. Конфликт на работе может закончиться в вашу пользу, что поднимет ваш авторитет в глазах окружающих.

Рыбы

Проявление эгоизма в этот день сыграет с вами злую шутку, и вы останетесь наедине со своими проблемами, которые легче решать сообща.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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