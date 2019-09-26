Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на 27 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 27 сентября 2019 года, говорит, что Львам не стоит никуда не торопиться, а у Скорпионов получится плодотворно поработать. Читайте гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Вам окажется полезным ваше умение вести беседы и убеждать – это поможет завоевать авторитет.
Телец
Чтобы не опоздать на важную встречу, рассчитайте время с запасом и выйдите заранее. Остерегайтесь сквозняков.
Близнецы
Это будет насыщенный впечатлениями день. Если вас посетит творческий порыв, не откладывайте интересные идеи.
Рак
Избегайте разногласий и конфликтов с близкими людьми, т.к. обиды этого дня будут помниться еще долго.
Лев
Постарайтесь в этот день никуда не торопиться. Только так вы успеете сделать все запланированные дела.
Дева
Хороший период для покупок впрок и пополнения запасов на зиму. Приобретения дня будут удачными.
Весы
Остерегайтесь обмана, а также берегите свой кошелек и ценные вещи – день грозит махинациями и кражами.
Скорпион
В этот день не стоит распыляться по пустякам. Лучше плодотворно поработать в выбранном направлении.
Стрелец
Не раскрывайте перед чужими людьми свои планы. Вас могут раскритиковать, а это сильно снизит вашу самоуверенность.
Козерог
Фортуна на вашей стороне, так что у вас получится воплотить в жизнь даже самые нереальные идеи и желания.
Водолей
Прислушайтесь к чужим советам, хоть они и могут, на первый взгляд, показаться вам странными и нелепыми.
Рыбы
Если организм посылает сигналы – обратите внимание на состояние своего здоровья и не запускайте начало болезни.
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