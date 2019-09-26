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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 27 сентября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:16
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 27 сентября 2019 года, говорит, что Львам не стоит никуда не торопиться, а у Скорпионов получится плодотворно поработать. Читайте гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Вам окажется полезным ваше умение вести беседы и убеждать – это поможет завоевать авторитет.

Телец

Чтобы не опоздать на важную встречу, рассчитайте время с запасом и выйдите заранее. Остерегайтесь сквозняков.

Близнецы

Это будет насыщенный впечатлениями день. Если вас посетит творческий порыв, не откладывайте интересные идеи.

Рак

Избегайте разногласий и конфликтов с близкими людьми, т.к. обиды этого дня будут помниться еще долго.

Лев

Постарайтесь в этот день никуда не торопиться. Только так вы успеете сделать все запланированные дела.

Дева

Хороший период для покупок впрок и пополнения запасов на зиму. Приобретения дня будут удачными.

Весы

Остерегайтесь обмана, а также берегите свой кошелек и ценные вещи – день грозит махинациями и кражами.

Скорпион

В этот день не стоит распыляться по пустякам. Лучше плодотворно поработать в выбранном направлении.

Стрелец

Не раскрывайте перед чужими людьми свои планы. Вас могут раскритиковать, а это сильно снизит вашу самоуверенность.

Козерог

Фортуна на вашей стороне, так что у вас получится воплотить в жизнь даже самые нереальные идеи и желания.

Водолей

Прислушайтесь к чужим советам, хоть они и могут, на первый взгляд, показаться вам странными и нелепыми.

Рыбы

Если организм посылает сигналы – обратите внимание на состояние своего здоровья и не запускайте начало болезни.

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