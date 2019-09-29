Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 30 сентября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019 года, говорит, что Близнецам поможет друг, а Водолеям пригодится терпение. Читайте гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также:
Гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков зодиака

Овен

Вас ждет трудоемкий день. Постарайтесь добиться максимальной концентрации внимания и точного исполнения инструкций.

Телец

Хлопоты при выполнении неинтересной и скучной работы вскоре принесут вам положительный результат, и вы останетесь довольны.

Близнецы

Спорные юридические вопросы будут решаться в вашу пользу. Вам пригодится поддержка и дельный совет старого друга.

Рак

Меньше слов и больше дел – таков ваш девиз на этот день. Результат будет продуктивным и принесет выгоду.

Лев

Вы сможете справиться с любыми трудностями. Главное – проявить красноречие, чтобы убедить собеседников в своей правоте.

Дева

Вам захочется все усовершенствовать и приукрашивать. Не противьтесь такому желанию – мир вокруг вас станет лучше.

Весы

День принесет важные встречи и полезные знакомства. Вам придется экономить, чтобы не влезать в долги.

Скорпион

Полученная в этот день информация поможет вам гармонично влиться в коллектив и даже серьезно укрепить авторитет.

Стрелец

У вас возникнет желание усовершенствовать рабочий процесс. Коллеги вас поддержат в ваших начинаниях.

Козерог

Вам придется выбирать между лестью и правдой. Идите к своей главной цели и не разменивайтесь по пустякам.

Водолей

Будьте готовы к тому, что ваши недоброжелатели будут ставить вам палки в колеса. Наберитесь терпения – вы со всем справитесь.

Рыбы

В этот день возможен конфликт на почве ревности. Не обижайте любимого человека, и в вашей семье воцарится мир.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут выходные и праздники в сентябре 2019 года в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

З'явилися лікарняні фото і відео помираючої від раку Заворотнюк
З'явилися лікарняні фото і відео помираючої від раку Заворотнюк
Заворотнюк не была в коме: неожиданная правда о болезни актрисы
Заворотнюк не была в коме: неожиданная правда о болезни актрисы
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
"Лечить уже поздно": Геннадий Малахов о болезни Заворотнюк

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 18:48Шоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

Вчера, 15:41Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

Вчера, 12:41Техно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

Вчера, 12:26Events

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 сентябряWellness

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник принял участие в российской акции: новые подробности

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

27 сентябряFun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

26 сентябряWellness

"Никого из вас не хочу слушать": участница "Зважені та щасливі" оскандалилась в 5-м выпуске

Новости партнеров

З'явилися лікарняні фото і відео помираючої від раку Заворотнюк
З'явилися лікарняні фото і відео помираючої від раку Заворотнюк
Подруга Заворотнюк: «Мы знали об онкологии давно»
Подруга Заворотнюк: «Мы знали об онкологии давно»
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Названы самые комфортные города мира для проживания
Названы самые комфортные города мира для проживания
Волочкова призналась, что мать заставила ее избавиться от ребенка
Волочкова призналась, что мать заставила ее избавиться от ребенка