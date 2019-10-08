Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра, 9 октября 2019 года, говорит, что Овнам следует навести порядок, а Девам не на кого будет рассчитывать. Читайте гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.
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Овен
Подходящий день, чтобы все разложить по полочкам и навести порядки даже в самых отдаленных уголках.
Телец
Постарайтесь завершить начатые когда-то давно дела, для которых все никак не находилось времени и сил.
Близнецы
Вам следует больше внимания уделить своей внешности. Как известно, встречают по одежке, так что делайте выводы.
Рак
Не торопите события и сами никуда не спешите. Если вы проявите терпение, то будете вознаграждены за это.
Лев
Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. День обещает перемены к лучшему в плане здоровья и самочувствия.
Дева
Это не ваш день – окружающие не станут соблюдать договоренности, и вам придется все делать самостоятельно.
Весы
День хорошо использовать для того, чтобы разобраться в сложных вопросах и довести до конца начатое дело.
Скорпион
Постарайтесь не наговорить людям лишнего, чтобы не нарваться на конфликт. Снять напряжение дня поможет прогулка.
Стрелец
Постарайтесь в этот день избегать людей, которые вам неприятны в делах и общении. Отношения с ними вас утомят.
Козерог
Не стоит критиковать окружающих людей. Если хотите добиться результата, попробуйте говорить им комплименты.
Водолей
На какое-то время вы окунетесь в мир воспоминаний. Иногда бывает полезно возвращаться к своему прошлому.
Рыбы
Вас ожидает приятное романтическое знакомство. Только остерегайтесь мошенников, иначе рискуете быть обманутыми.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.
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