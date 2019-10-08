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Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:24
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 9 октября 2019 года, говорит, что Овнам следует навести порядок, а Девам не на кого будет рассчитывать. Читайте гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен

Подходящий день, чтобы все разложить по полочкам и навести порядки даже в самых отдаленных уголках.

Телец

Постарайтесь завершить начатые когда-то давно дела, для которых все никак не находилось времени и сил.

Близнецы

Вам следует больше внимания уделить своей внешности. Как известно, встречают по одежке, так что делайте выводы.

Рак

Не торопите события и сами никуда не спешите. Если вы проявите терпение, то будете вознаграждены за это.

Лев

Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. День обещает перемены к лучшему в плане здоровья и самочувствия.

Дева

Это не ваш день – окружающие не станут соблюдать договоренности, и вам придется все делать самостоятельно.

Весы

День хорошо использовать для того, чтобы разобраться в сложных вопросах и довести до конца начатое дело.

Скорпион

Постарайтесь не наговорить людям лишнего, чтобы не нарваться на конфликт. Снять напряжение дня поможет прогулка.

Стрелец

Постарайтесь в этот день избегать людей, которые вам неприятны в делах и общении. Отношения с ними вас утомят.

Козерог

Не стоит критиковать окружающих людей. Если хотите добиться результата, попробуйте говорить им комплименты.

Водолей

На какое-то время вы окунетесь в мир воспоминаний. Иногда бывает полезно возвращаться к своему прошлому.

Рыбы

Вас ожидает приятное романтическое знакомство. Только остерегайтесь мошенников, иначе рискуете быть обманутыми.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков.

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