Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака
Точный прогноз на 10 июля для всех знаков зодиака по картам Таро
Гороскоп на завтра, 10 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Весы полностью контролируют ситуацию, а Рыбам следует отойти от решения любых вопросов и проблем. Читайте гороскоп Таро на 10 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.
Овен – карта дня Таро "Тройка жезлов"
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
Телец– карта дня Таро "Королева жезлов"
Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.
Близнецы – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)
Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.
Рак – карта дня Таро "Паж жезлов"
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.
Лев– карта дня Таро "Четверка пентаклей"
Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.
Дева– карта дня Таро "Страшный Суд"
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
Весы– карта дня Таро "Колесница"
Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
Скорпион– карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)
Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.
Стрелец – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей" (в перевернутом положении)
День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.
Козерог– карта дня Таро "Сила"
Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.
Водолей– карта дня Таро "Король мечей"
Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.
Рыбы– карта дня Таро "Отшельник"
Постарайтесь отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.
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