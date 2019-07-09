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Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 10 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Гороскоп на завтра по картам Таро
Гороскоп на завтра по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 10 июля 2019 года, по картам Таро говорит, что Весы полностью контролируют ситуацию, а Рыбам следует отойти от решения любых вопросов и проблем. Читайте гороскоп Таро на 10 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Тройка жезлов"

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Телец– карта дня Таро "Королева жезлов"

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Близнецы – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

Рак – карта дня Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Лев– карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Дева– карта дня Таро "Страшный Суд"

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Весы– карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Скорпион– карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)

Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.

Стрелец – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей" (в перевернутом положении)

День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.

Козерог– карта дня Таро "Сила"

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Водолей– карта дня Таро "Король мечей"

Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.

Рыбы– карта дня Таро "Отшельник"

Постарайтесь отойти от решения любых вопросов и проблем. Такое поведение будет единственно правильным для вас в этот день. Посмотрите на все как будто со стороны с позиции наблюдателя.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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