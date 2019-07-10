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Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 11 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на завтра, 11 июля 2019 года, по картам Таро говорит, Ракам день принесет радостные и позитивные события, а Стрельцам следует быть осторожнее в словах и действиях. Читайте гороскоп Таро на 11 июля 2019 для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Овен – карта дня Таро "Тройка мечей"

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Телец– карта дня Таро "Паж жезлов"

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Близнецы – карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Рак – карта дня Таро "Туз кубков"

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Лев– карта дня Таро "Колесница"

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Дева– карта дня Таро "Четверка мечей" (в перевернутом положении)

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Весы– карта дня Таро Таро "Четверка пентаклей"

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Скорпион– карта дня Таро "Десятка кубков"

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Стрелец – карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Козерог– карта дня Таро "Дурак"

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Водолей– карта дня Таро "Королева жезлов"

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.

Рыбы– карта дня Таро "Десятка пентаклей" (в перевернутом положении)

Этот день может принести не слишком приятные новости, которые будут исходить от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи, конфликты из-за имущества.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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