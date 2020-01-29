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Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой гороскоп здоровья на февраль 2020 год: кто из знаков может похвастаться отменным самочувствием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Гороскоп здоровья на февраль
Гороскоп здоровья на февраль
Фото: Pexels

Кто из знаков зодиака будет отлично себя чувствовать в конце зимы, а кому придется всерьез заняться профилактикой или даже лечением своего здоровья? Кто отделается легким насморком, а кому грозят серьезные болезни? Узнайте в гороскопе здоровья на февраль 2020 года.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В феврале 2020 у Раков будет велик риск захватить простуду, причем наиболее уязвимой частью тела окажется горло. Отсюда вывод – поменьше холодных напитков и блюд в виде холодца или мороженого, а также не разговаривайте на морозе, чтобы не нахвататься холодного воздуха.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

Звезды советуют Тельцам в феврале 2020 избегать мест большого скопления людей, а также отказаться от посещения шумных мероприятий, потому что там велика вероятность поймать вирус. Тем более что после многолюдных празднеств вы почувствуете истощение.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

У Близнецов все зимние болезни происходят от нервов, а вот на иммунитет вам жаловаться не придется. Старайтесь достичь внутренней гармонии, подружиться с собой и окружающим миром – и тогда вам не страшны ни стрессы, ни депрессии, столь частые в холодное время года.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Представители знака Рак в феврале 2020 ощутят прилив энергии и бодрости. А потому вам будет легко справляться с физическими нагрузками, учтите это, если вдруг подвернется путевка на горнолыжный курорт. Не упускайте возможность накачать мышцы и подправить фигуру.

Гороскоп здоровья на февраль
Гороскоп здоровья на февраль
Фото: Pexels

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

Звезды рекомендуют Львам в феврале 2020 пересмотреть свое меню и постараться разнообразить его продуктами, богатыми витаминами и кальцием. Так вам будет гораздо легче пережить надвигающийся весенний авитаминоз и пост, если вы планируете его соблюдать.

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  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Девам грех жаловаться на здоровье в феврале 2020. В течение месяца вы будете бодры, энергичны и полны сил. Единственное, что может вас побеспокоить – это зубы. Так что если вы давно не посещали стоматолога, вам придется это сделать, не откладывая в долгий ящик.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

Представителей знака Весы в феврале 2020 может побеспокоить повышенное артериальное давление. Такова будет реакция вашего организма на перемену погоды или же стрессовые ситуации. Старайтесь не злоупотреблять кофе, алкоголь и откажитесь от курения.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Ваш враг – это ваше раздражение и негативные эмоции, которым вы часто будете подвержены в феврале 2020. Из-за этого вы можете чувствовать недомогание и даже головные боли. Звезды рекомендуют освоить медитативные техники, а перед сном пить успокаивающий чай.

Гороскоп здоровья на февраль
Гороскоп здоровья на февраль
Фото: Pexels

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрельцы будут отлично себя чувствовать, и даже опасные зимние болезни пройдут стороной. Вот только на радостях не перегуляйте на свежем воздухе, точнее – берегите кожу от обветривания и негативного влияния мороза. Используйте качественные средства по уходу за собой.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерогам не стоит слишком перенапрягаться, чтобы не навредить своим мышцам. В феврале 2020 старайтесь избегать повышенных физических нагрузок и берегитесь травм. Во всем должна быть разумность и умеренность – и в пристрастии к диетам, и в занятиях на тренировках.

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  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолеи из-за легкомысленного поведения и часто наплевательского отношения к своему здоровью рискуют подхватить простуду или грипп. Вам стоит поберечься и не форсить по морозу без шапки. При намеке на болезнь обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

  • Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Ваша главная проблема этого месяца – ваша мнительность. Даже там, где нет и намека на проблему, Рыбы найдут в себе множество симптомов и припишут какие-то болезни. Не стоит себя накручивать и фантазировать, иначе вы и впрямь заболеете тем, что себе напридумали.

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