Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой гороскоп здоровья на февраль 2020 год: кто из знаков может похвастаться отменным самочувствием

Гороскоп здоровья на февраль Фото: Pexels

Кто из знаков зодиака будет отлично себя чувствовать в конце зимы, а кому придется всерьез заняться профилактикой или даже лечением своего здоровья? Кто отделается легким насморком, а кому грозят серьезные болезни? Узнайте в гороскопе здоровья на февраль 2020 года.

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Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В феврале 2020 у Раков будет велик риск захватить простуду, причем наиболее уязвимой частью тела окажется горло. Отсюда вывод – поменьше холодных напитков и блюд в виде холодца или мороженого, а также не разговаривайте на морозе, чтобы не нахвататься холодного воздуха.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

Звезды советуют Тельцам в феврале 2020 избегать мест большого скопления людей, а также отказаться от посещения шумных мероприятий, потому что там велика вероятность поймать вирус. Тем более что после многолюдных празднеств вы почувствуете истощение.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

У Близнецов все зимние болезни происходят от нервов, а вот на иммунитет вам жаловаться не придется. Старайтесь достичь внутренней гармонии, подружиться с собой и окружающим миром – и тогда вам не страшны ни стрессы, ни депрессии, столь частые в холодное время года.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Представители знака Рак в феврале 2020 ощутят прилив энергии и бодрости. А потому вам будет легко справляться с физическими нагрузками, учтите это, если вдруг подвернется путевка на горнолыжный курорт. Не упускайте возможность накачать мышцы и подправить фигуру.

Гороскоп здоровья на февраль Фото: Pexels

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

Звезды рекомендуют Львам в феврале 2020 пересмотреть свое меню и постараться разнообразить его продуктами, богатыми витаминами и кальцием. Так вам будет гораздо легче пережить надвигающийся весенний авитаминоз и пост, если вы планируете его соблюдать.

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Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

Девам грех жаловаться на здоровье в феврале 2020. В течение месяца вы будете бодры, энергичны и полны сил. Единственное, что может вас побеспокоить – это зубы. Так что если вы давно не посещали стоматолога, вам придется это сделать, не откладывая в долгий ящик.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

Представителей знака Весы в феврале 2020 может побеспокоить повышенное артериальное давление. Такова будет реакция вашего организма на перемену погоды или же стрессовые ситуации. Старайтесь не злоупотреблять кофе, алкоголь и откажитесь от курения.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Ваш враг – это ваше раздражение и негативные эмоции, которым вы часто будете подвержены в феврале 2020. Из-за этого вы можете чувствовать недомогание и даже головные боли. Звезды рекомендуют освоить медитативные техники, а перед сном пить успокаивающий чай.

Гороскоп здоровья на февраль Фото: Pexels

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрельцы будут отлично себя чувствовать, и даже опасные зимние болезни пройдут стороной. Вот только на радостях не перегуляйте на свежем воздухе, точнее – берегите кожу от обветривания и негативного влияния мороза. Используйте качественные средства по уходу за собой.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерогам не стоит слишком перенапрягаться, чтобы не навредить своим мышцам. В феврале 2020 старайтесь избегать повышенных физических нагрузок и берегитесь травм. Во всем должна быть разумность и умеренность – и в пристрастии к диетам, и в занятиях на тренировках.

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Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолеи из-за легкомысленного поведения и часто наплевательского отношения к своему здоровью рискуют подхватить простуду или грипп. Вам стоит поберечься и не форсить по морозу без шапки. При намеке на болезнь обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Ваша главная проблема этого месяца – ваша мнительность. Даже там, где нет и намека на проблему, Рыбы найдут в себе множество симптомов и припишут какие-то болезни. Не стоит себя накручивать и фантазировать, иначе вы и впрямь заболеете тем, что себе напридумали.

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