Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте свой гороскоп здоровья на март 2020 год: у кого из знаков будет отличное самочувствие

Ольга Козачок
Сегодня, 18:37

Кто из знаков зодиака будет хорошо себя чувствовать в начале весны, а кому придется лечиться? Кто отделается легким насморком, а кому предстоит всерьез заняться профилактикой и лечением своего здоровья? Узнайте в гороскопе здоровья на март 2020 года.

Гороскоп здоровья
Гороскоп здоровья
Фото: Pexels

Читайте также:
Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Овен

В марте 2020 система жизнедеятельности организма у Овнов будет более гармоничной при тех видах деятельности, которые требуют не физического, а умственного напряжения. Поэтому важно обратить внимание на то, что вы делаете и чем занимаетесь.

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Телец

В марте 2020 у Тельцов могут проявиться болезни, связанные с работой легких. Также истощение может возникать вследствие нехватки кислорода, поступающего в мозг, которое возникает в результате неправильного дыхания. Звездный совет: бросайте курить!

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Предпосылками здоровья в марте 2020 у Близнецов служит стабильность нервной системы. Ваше состояние в этом месяце напрямую связано с переживаниями, эмоциями, чувствами, впечатлениями, восприимчивостью и чрезмерной ранимостью.

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рак

Если Раки смогут задействовать в своей жизнедеятельности высокие моральные качества и эмоциональные чувства, к примеру, сострадание, милосердие – то они останутся здоровыми и цветущими. Также в марте 2020 старайтесь не переедать.

Гороскоп здоровья
Гороскоп здоровья
Фото: Pexels

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Лев

В начале весны у Львов повышается предрасположенность к пищевым аллергиям. Вам следует более внимательно и требовательно отнестись к тому, что вы употребляете в пищу, особенно если вы решили соблюдать Великий пост.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Дева

У Дев в марте 2020 любая деятельность, в которой они смогут проявлять заботу об окружающих и выражать свои эмоции, в том числе и сострадание, принесет моральное удовлетворение и однозначно пойдет на пользу организму в целом.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Весы

В марте 2020 у Весов может возникнуть проблема лишнего веса или же вы ее сами себе нафантазируете. Перемены, стрессы и переход на весенний ритм жизни не стоит заедать сладким и мучным – тогда и ожирения не будет.

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Малоприятный месяц в сфере здоровья поджидает представителей знака Скорпион. В марте 2020 у вас возможны хлопоты, начиная от респираторных заболеваний и заканчивая болями в области поясницы. Приготовьтесь к частым посещениям врача.

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Если Стрельцы начнут замечать проявление близорукости – это сигнал к тому, что следует быть более прямолинейными и открытыми. Учитесь смотреть прямо в лицо правде жизни. Также вам будут полезны упражнения для укрепления глазных мышц.

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Козерог

В марте 2020 у Козерогов может сбоить пищеварительная система, в частности желудок. Пересмотрите свое поведение и отношение к жизни – вполне возможно, вы занимаетесь самоедством, что может привести к язве желудка.

Читайте также:
Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Водолей

Наиболее ранимой областью тела в марте 2020 у Водолеев будет сердце. И часто вы сами будете являться виновником этой проблемы, потому что любую проблему готовы принимать близко к сердцу. Старайтесь проще смотреть на жизнь.

  • Гороскоп здоровья на март 2020 года для всех знаков зодиака: Рыбы

В марте 2020 у Рыб работа потребует большего напряжения, чем сможет выдержать нервная система. Вы должны иметь возможность сами регулировать свои действия, темп и время их выполнения – тогда ваше здоровье останется стабильным.

Ранее мы публиковали гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как снизить высокое давление: пять эффективных способов Финансовый гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака
здоровье гороскоп астрология зодиак гороскоп на месяц
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ

Популярные статьи

Сегодня, 14:54Events

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Сегодня, 11:09Events

Великий пост 2020: дата и правила питания

Сегодня, 10:45Events

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

Сегодня, 10:37Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

Сегодня, 08:34Fun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:44Events

Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье

Вчера, 09:16Психология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

Вчера, 08:51Fun

1 марта: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:43Fun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

Вчера, 08:23Events

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

Вчера, 07:00Events

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

Вчера, 06:10Events

Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Вчера, 04:50Events

Яркие открытки с первым днем весны 2020: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 04:25Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

29 февраляFun

Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

Новости партнеров

Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Затирка межплиточных швов: оригинальные идеи. Фото
Затирка межплиточных швов: оригинальные идеи. Фото
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Как бороться с инфекцией хеликобактер: 3 простых средства
Как бороться с инфекцией хеликобактер: 3 простых средства
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых