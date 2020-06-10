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Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

Сегодня, 20:43

Узнайте, какие особенности и характер имеют представители всех знаков зодиака

Кто вы по гороскопу? Какая характеристика у ваших друзей и знакомых, исходя из их знаков зодиака по числам и месяцам рождения? Насколько предсказания гороскопа совпадают с действительностью? Эту и другую интересную информацию читайте в нашей статье.

Знаки зодиака: характеристика по дате рождения
Знаки зодиака: характеристика по дате рождения
Фото: Depositphotos

Овен (21 марта – 20 апреля)

Характеристика знака для Овна

Овен находится под влиянием Солнца и Марса, что объясняет пылкость этого знака, склонность к упорству и преувеличению. Овны – мужественны, откровенны, честны и целеустремленны, но при этом достаточно упрямы и обидчивы. Овен не терпит, когда им пытаются манипулировать, однако любит руководить сам. В любой профессии Овен стремится достичь успехов и быть первым.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Характеристика знака для Тельца

Телец выделяются из остальных знаков своей молчаливостью, но это только первое впечатление. Его движения и манера речи – размеренные, а решения – непоколебимы. Начиная какое-нибудь дело, Телец долго раскачивается, но затем способен долго и неутомимо работать в выбранном направлении. Это очень упрямый и верный знак, его трудно сбить с намеченного пути.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Характеристика знака для Близнецов

Знаком Близнецов управляет Меркурий, наделяя их любопытством, легкостью общения, грациозностью, привлекательностью, и одновременно переменчивостью и непостоянством. Под этим знаком кроется изобретательность и ум, что помогает Близнецам достичь профессиональных высот. Они могут быстро менять работу, место жительства, свои решения, поведение и манеры.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Характеристика знака для Рака

Рак – это чувствительный, восприимчивый, эмоциональный человек, который очень легко поддается перепадам настроения. Его чувства сильно влияют на принятие решений. У Рака романтичная натура и живое воображение, но он часто бывает склонен к жалобам на жизнь. К своей цели Раки движутся медленно, но уверенно, преодолевая все препятствия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Характеристика знака для Льва

Львы находятся под управлением Солнца. Этим объясняется их сила духа, энергичность, независимость, бесстрашие, стремление к власти. При этом Лев упрям, тщеславен и горд. Представители этого знака любят покровительствовать и контролировать других людей, претендуют на видное положение и успех, которого обычно добиваются одним наскоком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Характеристика знака для Девы

Представители этого знака обладают завидным упорством, практичностью, аналитическим умом, внимательностью, предусмотрительностью и чрезмерным рационализмом. Девы очень трудолюбивы и терпеливы, аккуратны и проницательны, они способны годами оттачивать свое мастерство. А важные решения принимают, основываясь на расчетах, а не на интуиции.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Характеристика знака для Весов

У людей, рожденных под знаком Весы, доброе сердце, развитое чувство справедливости и философский ум. Весы не лишены мечтательности, идеализма и беспристрастия по отношению к окружающим. Они не терпят конфликтов, поэтому проявляют дипломатичность, при этом Весы могут быть несколько двуличными, чтобы избежать неодобрения или не беспокоить окружающих.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Характеристика знака для Скорпиона

Представителей знака Скорпиона отличает сильный характер, уверенность в себе, решительность, склонность к борьбе за место под солнцем и беспощадность к врагам. Скорпион бывает раздражительным, не терпит подчинения кому-либо и обладает развитым духом соперничества. Он преисполнен чувства собственного достоинства, умеет разбираться в людях и знает себе цену.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Характеристика знака для Стрельца

Стрелец – это воплощение правопорядка, философии, идеологии. Представители этого знака обычно обладают жизнерадостным, веселым, дружелюбным характером. Они искренни, прямолинейны и справедливы. Иногда могут показаться несколько резкими, но на Стрельцов нельзя обижаться, потому что они совершенно не злобны и не имеют плохих намерений.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Характеристика знака для Козерога

Козерог – это знак настойчивый, амбициозный, практичный и расчетливый. Ему свойственны терпение, эгоистичность и осторожность, а также честолюбие в карьере или финансовой сфере. Козерог – отличный организатор и терпеливый исполнитель. В нем присутствует ценное умение взвешивать и выжидать, чтобы в подходящий момент быстро овладеть желанной целью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Характеристика знака для Водолея

Стихия воздуха предопределяет заметную умственную активность, способность к обучению, идеалистичность и широкий кругозор Водолеев. Они щедры, свободолюбивы, небезразличны к политическим событиям, устремлены в будущее и часто живут его ожиданием. При этом Водолеи склонны проявлять нерешительность, если достигнут позиции лидера в каком-либо деле.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Характеристика знака для Рыб

Люди, рожденные под созвездием Рыб, весьма чувствительны, сентиментальны, романтичны и мечтательны. Они добродушны, но при этом скрытны, не вполне уверены в себе. Представители этого знака пользуются уважением у окружающих, обладают влиянием, умелые учителя. У них хорошо развита интуиция, богатый внутренний мир, их трудно понять до конца.

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