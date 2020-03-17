Икона Божией Матери Воспитание-2020: история и молитва
В чем помогает древний византийский образ
18 марта или 5 марта по старому стилю православные христиане чествуют икону Божией Матери "Воспитание"
Название иконы говорит само за себя. Перед ней родители молятся за своих детей, прося у Пресвятой Богородицы взять их под Ее покров, послать им разум и наполнить сердце премудростью. Формирование высоконравственной и культурно просвещенной личности с давних времен являются высшими устоями, которыми всегда руководствовались и продолжают руководствоваться молодые православные семьи в процессе воспитания своих детей. Проявление гуманного отношения к старшим, оказание необходимой помощи и поддержки нуждающимся, являются важными человеческими поступками, к которым следует приучать детей, начиная с их раннего возраста.
Именно поэтому, икона Божией Матери "Воспитание", является одной из самых почитаемых священных образов.
Оригинал иконы Богородицы раньше находился в Казанском соборе, но после разрушения храма бесследно исчез.
На иконе, именуемой "Воспитание", Божия Матерь изображается с Предвечным Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Правая рука Христа простерта вверх к лику Пречистой Девы.
До наших дней дошла и краткая молитва этому образу: "Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству".
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Следует помнить, что во время исполнения акафиста иконе Божией Матери "Воспитание", православным верующим требуется обязательно упомянуть ряд восхвалений, которые посвящены Богородице. Текст песни начинается со слова "Радуйся".
Икона Божией Матери "Воспитание", при помощи своих уникальных чудотворных свойств, помогает людям правильно воспитать своё молодое дарование.
Согласно церковным верованиям, она наделяет каждое юное создание такими моральными и высоконравственными качествами, как способность к пониманию, любви, сопереживанию и сочувствию в дальнейшем, их отражение будет непосредственно проявляться в совершении добрых и значимых для общества поступков.
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