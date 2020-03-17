Икона Божией Матери Воспитание-2020: история и молитва

В чем помогает древний византийский образ

18 марта или 5 марта по старому стилю православные христиане чествуют икону Божией Матери "Воспитание"

Икона Божией Матери Воспитание: история

На­зва­ние ико­ны го­во­рит са­мо за се­бя. Пе­ред ней ро­ди­те­ли мо­лят­ся за сво­их де­тей, про­ся у Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы взять их под Ее по­кров, по­слать им ра­зум и на­пол­нить серд­це пре­муд­ро­стью. Формирование высоконравственной и культурно просвещенной личности с давних времен являются высшими устоями, которыми всегда руководствовались и продолжают руководствоваться молодые православные семьи в процессе воспитания своих детей. Проявление гуманного отношения к старшим, оказание необходимой помощи и поддержки нуждающимся, являются важными человеческими поступками, к которым следует приучать детей, начиная с их раннего возраста.

Именно поэтому, икона Божией Матери "Воспитание", является одной из самых почитаемых священных образов.

Оригинал иконы Богородицы раньше находился в Казанском соборе, но после разрушения храма бесследно исчез.

Икона Божией Матери Воспитание: изображение

На иконе, име­ну­е­мой "Вос­пи­та­ние", Бо­жия Ма­терь изо­бра­жа­ет­ся с Пред­веч­ным Мла­ден­цем, си­дя­щим на Ее ле­вой ру­ке. Пра­вая ру­ка Хри­ста про­стер­та вверх к ли­ку Пре­чи­стой Де­вы.

Икона Божией Матери Воспитание: молитва

До на­ших дней до­шла и крат­кая мо­лит­ва это­му об­ра­зу: "Вру­чаю ди­тя мое все­це­ло Гос­по­ду мо­е­му Иису­су Хри­сту и Тво­е­му, Пре­чи­стая, небес­но­му по­кро­ви­тель­ству".

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Следует помнить, что во время исполнения акафиста иконе Божией Матери "Воспитание", православным верующим требуется обязательно упомянуть ряд восхвалений, которые посвящены Богородице. Текст песни начинается со слова "Радуйся".

Икона Божией Матери Воспитание: чудеса

Икона Божией Матери "Воспитание", при помощи своих уникальных чудотворных свойств, помогает людям правильно воспитать своё молодое дарование.

Согласно церковным верованиям, она наделяет каждое юное создание такими моральными и высоконравственными качествами, как способность к пониманию, любви, сопереживанию и сочувствию в дальнейшем, их отражение будет непосредственно проявляться в совершении добрых и значимых для общества поступков.

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