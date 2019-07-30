Икона Божией Матери "Всецарица": молитвы и чудеса

Множество чудес после молитв у "Всецарицы" произошло в последние годы, например, в Украине

Икона Божией Матери «Всецарица» - чудеса Фото: hram-kupina.ru

Икона Божией Матери "Всецарица" – одна из самых почитаемых православными людьми. Эта икона Богородицы, которая находится в афонском монастыре Ватопед.

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Мы расскажем вам больше, о чем молятся и о чем просят около иконы Богородицы.

Икона Божией Матери "Всецарица": чудеса

Эта икона была написана в XVII веке. Богоматерь восседает на троне с младенцем Иисусом на левой руке в окружении архангелов. На греческом языке название образа "Всецарица" звучит как "Пантанасса". Образ также называют "Всеповелительница". Празднование в честь иконы Божией Матери "Всецарица" установлено на 31 августа. Образ почитается верующими как чудотворный.

Монахи стали замечать, что молитва перед этим образом Божией Матери приносит облегчение и исцеление. Первым чудом "Всецарицы" стало избавление одного человека от чародейства. Считается, что люди, который молятся перед ней, получают исцеление при раковых заболевания. Перед этим чудотворным образом также молятся об избавлении от колдовства, зависимости детей от алкоголя и наркотиков.

Множество чудес из-за молитв у "Всецарицы" совершилось в последние годы в Украине, Греции, России, Сербии. Например, в Киево-Печерской Лавре от иконы Божией Матери "Всецарица", хранящейся в храме Всех Преподобных Отцов Печерских, прозрела ослепшая девушка. С первообраза иконы "Всецарица" сделано большое число списков. Многие из них также стали чудотворными.

Икона Божией Матери "Всецарица": молитвы

Молитва первая

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси. Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Икона Божией Матери "Всецарица" – молитвы

Молитва вторая

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютые скорби превознемогают, тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушных утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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