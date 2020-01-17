Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Икона Крещение Господне: значение и история

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Крещение Господне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Крещение Господне
Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Крещение Господне
Фото: Wikipedia

19 января православные христиане празднуют большой праздник – Крещение Господне. Его также называют Богоявленияем.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

Это один из 12 наибольших праздников в церковной традиции. Поэтому живописцы нарисовали множество икон Крещения Господня.

Икона Крещение Господне: значение

Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, наконец, наступило время явить себя миру. Он отправился для совершения обряда крещения на реку Иордан, где находился Иоанн Предтеча.

Для иудеев это была священная река, в ней они совершали религиозные обряды, и здесь пророк начал проповедовать людям в грехах покаяние и осуществлял крещение водой, подготавливая их к появлению Спасителя.

После крещения, когда Христос вышел из воды, вдруг разверзлись небеса. Дух Святой в образе голубя, с божественным светом, опустился на Иисуса.

Икона Крещение Господне: значение и история

Сюжет Богоявления и Крещения Иисуса Христа встречается еще с катакомбного периода (3 века н.е.). Сначала Христос изображался безбородым обнаженным юношей.

Только с 15 века распространяется обычай рисовать ему набедренную повязку. Иногда правой рукой Иисус благословляет, хотя чаще всего руки в свободном положении. Христос стоит в воде или на камне и топчет гадов.

Крещение Господне — икона, история и значение
Крещение Господне — икона, история и значение
Фото: Wikipedia

Начиная с 6-7 веков в сюжете появляются ангелы. Они размещены на противоположном от Иоанна берегу и держат одежду Христа. Чаще всего их трое, хотя встречаются изображения с одним или двумя. Иногда присутствуют еще и Петр и Андрей, которые были учениками Иоанна Крестителя, а затем пошли за Иисусом.

Читайте также:
Как правильно купаться на Крещение

Они первыми приняли крещение; они несут в руках короны, намереваясь вручить их Господу.

В иконографии Богоявления комментарии видимого присутствия Пресвятой Богородицы. Но о ней напоминает и пурпур – царская порфира – которую иногда подносят ангелы выходящему из вод Христу.

Напомним, что ранее мы писали о том, зачем нырять в прорубь на Крещение Господне.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Крещение икона значение история бог Богоявление
Реклама

Новости партнеров

Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

День Василия 2020: что ни в коем случае нельзя делать 14 января

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

14 январяFun

"Красиво, но страшно": фотограф удивил необычным снимком со свадьбы

14 январяFun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

14 январяFun

Старый Новый год 2020: поздравления в прозе, открытки и картинки

14 январяFun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Филиппа Киркорова выгнали из роскошной квартиры за долги
Филиппа Киркорова выгнали из роскошной квартиры за долги
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)