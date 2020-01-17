Икона Крещение Господне: значение и история

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Крещение Господне

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Крещение Господне Фото: Wikipedia

19 января православные христиане празднуют большой праздник – Крещение Господне. Его также называют Богоявленияем.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

Это один из 12 наибольших праздников в церковной традиции. Поэтому живописцы нарисовали множество икон Крещения Господня.

Икона Крещение Господне: значение

Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, наконец, наступило время явить себя миру. Он отправился для совершения обряда крещения на реку Иордан, где находился Иоанн Предтеча.

Для иудеев это была священная река, в ней они совершали религиозные обряды, и здесь пророк начал проповедовать людям в грехах покаяние и осуществлял крещение водой, подготавливая их к появлению Спасителя.

После крещения, когда Христос вышел из воды, вдруг разверзлись небеса. Дух Святой в образе голубя, с божественным светом, опустился на Иисуса.

Икона Крещение Господне: значение и история

Сюжет Богоявления и Крещения Иисуса Христа встречается еще с катакомбного периода (3 века н.е.). Сначала Христос изображался безбородым обнаженным юношей.

Только с 15 века распространяется обычай рисовать ему набедренную повязку. Иногда правой рукой Иисус благословляет, хотя чаще всего руки в свободном положении. Христос стоит в воде или на камне и топчет гадов.

Крещение Господне — икона, история и значение Фото: Wikipedia

Начиная с 6-7 веков в сюжете появляются ангелы. Они размещены на противоположном от Иоанна берегу и держат одежду Христа. Чаще всего их трое, хотя встречаются изображения с одним или двумя. Иногда присутствуют еще и Петр и Андрей, которые были учениками Иоанна Крестителя, а затем пошли за Иисусом.

Читайте также: Как правильно купаться на Крещение

Они первыми приняли крещение; они несут в руках короны, намереваясь вручить их Господу.

В иконографии Богоявления комментарии видимого присутствия Пресвятой Богородицы. Но о ней напоминает и пурпур – царская порфира – которую иногда подносят ангелы выходящему из вод Христу.

Напомним, что ранее мы писали о том, зачем нырять в прорубь на Крещение Господне.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.