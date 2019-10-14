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Икона Покров Пресвятой Богородицы: значение и история

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Покров Пресвятой Богородицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:38
Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Покров Пресвятой Богородицы
Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Покров Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

14 октября отмечается большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Наряду с ним в этот же день чтится икона Покров Пресвятой Богородицы. Каково значение этого образа Богородицы, о чем ей молятся и в чем она помогает, узнайте в нашей статье.

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Икона Покров Пресвятой Богородицы: история

Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что начало события, которые произошли 14 октября (по новому стилю) 910 года, и явились днем, когда был установлен праздник Покров Пресвятой Богородицы, а потом появилась соответствующая икона.

Столица Византии, Константинополь, в то время находилась в окружении неприятеля. На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились великие святыни – ризы (т.е. покров) и пояс Божией Матери. Сюда их привезли паломники из Иерусалима. Люди всю ночь находились в храме и молились о своем спасении от неприятеля. Во время всенощной они неожиданно увидели явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении ангелов и святых шла по воздуху. Рядом с нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: значение и история
Икона Покров Пресвятой Богородицы: значение и история
Фото: yantar.in.ua

Богородица начала молиться на коленях, после этого подошла к храмовому престолу, сняла с себя покров (покрывало – Ред.) и раскрыла его над людьми в храме. Этот ее покров и стал знамением о защите христиан от врагов.

Молитвами Божией Матери Константинополь был спасен от захвата и разорения, это событие навсегда осталось в людской памяти, а церковный календарь прибавился великим праздником — Покров Пресвятой Богородицы.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: значение

В истории Украины этот праздник тесно связан с казачеством, почитающим этот день и саму Деву Марию как свою небесную заступницу, ведь слово "покров" означает одновременно покрывало и покровительство. В этот день православные христиане обращаются к Богоматери с просьбами о защите, исцелении и помощи.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: о чем молятся

Как и другие подобные образы, эта икона помогает всем, обращающимся к ней с горячей и искренней молитвой, идущей от самого сердца, независимо от содержания просьбы. К ней обращаются во время внешней угрозы, когда стране грозит опасность от захватчиков.

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Молодые девушки традиционно молятся перед иконой о скором замужестве, ведь именно после праздника начинается сезон свадеб и вечерниц – посиделок молодёжи. По преданию, в день этого праздника (14 октября) выпадал первый снег, и народная молва сравнивала снежный покров с белым свадебным покрывалом. Кроме того, можно купить икону Покров Пресвятой Богородицы, чтобы просить у неё помощи во всяком деле и начинании.

Так, страдающие любой телесной болезнью могут молиться об исцелении, те, которые находятся в положении материальных недостатков – об обретении имущества.

Но главное её предназначение – защищать душу верующего, указывать ей верный путь и укрывать от горестей, бед, искушений и невзгод.

Икона Покров Пресвятой Богородицы: молитвы

Молитва первая

"Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем".

Молитва вторая

"Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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