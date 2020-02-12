Икона Трех Святых: в чем помогает

На Руси иконы "Три святителя" появились в конце 14 века

Икона Трех Святых 2020 Фото: pravoslavie.ru

12 лютого отмечается праздник Трех Святых. Есть много известных икон, которые посвящены этому празднику.

Икона Трех святых: значение

Икона изображает трех великих проповедников, последователей Христа и прославлявших Его Великое учение. Это Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Василий Великий. В христианском мире они именуются Отцами Церкви.

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Прозвания Трех Святителей дают им как нельзя более точные личностные определения: Великий — величие учителя, воспитателя, теоретика; Богослов (только трое подвижников за всю христианскую историю были удостоены этого именования: возлюбленный ученик Христа, святой евангелист Иоанн, святой Григорий и святой Симеон Новый, живший в XI в.); Златоуст — золото уст подвижника и мученика, пылкого и язвительного оратора, талантливого и блистательного.

Икона Трех Святых: история

Три Святителя были самыми любимыми и почитаемыми иерархами в Византии: учения Трех Святителей, их богословские сочинения и они сами воспринимались Церковью как твердая основа православной веры, необходимая в дни духовных шатаний и нестроений. Пример их собственной борьбы с современными им ересями IV века актуален и в церковной ситуации ХXI веке. Из-за этого Трем Святителям был установлен православный праздник.

Их жизнь и труды пришлись на сложный период в истории христианства – 4-5 века, когда между христианством как официальной религией и пережитками язычества велась непримиримая борьба. Огромный вклад внесли в нее и эти святители, который пользовались в Византии любовью и почитанием. Со временем их стали воспринимать как единое целое и в 11 веке даже установили праздник Трех Святителей. На иконах трех святых также всегда изображали вместе.

Икона Трех святых: изображение

На Руси иконы "Три святителя" появились в конце 14 века. Их всегда изображают в полный рост, в торжественном церковном облачении. В образе этих святых старцев обращают на себя внимание их высокие лбы, признак интеллекта, учености и мудрости. В левой руке они держат Священное Писание (в других вариантах – свитки), пальцы правой сложены для благословения.

Икона Трех святых: в чем помогает

Поскольку эти три святые являются Вселенскими учителями и сами отличались выдающейся ученостью, перед иконой трех святых молятся о хорошей учебе (причем как сами учащиеся, так и их родители). Также каждому из них возносят индивидуальные молитвы:

Святитель Григорий Богослов помогает укрепиться в Истинной Вере и обратить в нее иноверцев и тех, кто поддался еретическим заблуждениям, то есть сектантов и раскольников.

Святитель Василий Великий помогает добиться успехов в обучении и научной работе, при проведении исследований и изысканий. Он покровительствует также тем, кто начинает свое собственное дело.

Святитель Иоанн Златоуст помогает в избавлении как от различных физических недугов, так и от недугов душевных, особенно отчаяния.

Икона Трех святых: молитва

Кроме того, перед иконой трех святителей следует непременно помолиться тем, кто собирается строить собственный дом, или перед входом в новую квартиру/дом. Молитва перед этой иконой защитит от искушений и гонений со стороны недоброжелателей или начальства.

О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне,

светом православных догматов вся концы земли озарившии и мечем слова Божия

хульных смущения и шатания ересей угасившии;

припадающе к вашему милосердию, с верою и любовию из глубины души вопием:

предстояще Престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы,

за Нюже словом, писанием и житием добре подвизастеся и душы своя полагасте,

всегда молитеся Ей, да укрепит и ны в Православии и единомыслии,

и непоколебимем даже до смерти исповедании веры Христовы,

и во вседушевнем послушании его Церкви Святей:

да препояшет ны с высоты силою на вся невидимыя и видимыя враги наша;

да соблюдет Церковь свою незыблему от неверия, суеверия, ересей и раскола;

да дарует архипастырем нашим здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение:

пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых,

правителем суд и правду, воином терпение, мужество и одоление на враги,

сирым и вдовицам заступление, болящим исцеление,

юным благое в вере возрастание,

старцам утешение,

обидимым заступление,

и всем вся ко временней и вечней жизни потребная,

яко да в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господеви работающе,

добрым подвигом подвизающеся, течение наше скончаем и

сподобимся в Небеснем Царствии купно с вами всегда пети и славити

Пресвятое и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Святые Вселенские отцы, молите Бога о нас!

Напомним, что ранее мы писали об иконе Сретение Господне.

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