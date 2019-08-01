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Ильин день 2019: главные приметы и гадания

Как гадали в Ильин день в старину на судьбу, женихов и богатство

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Приметы и гадания в день Ильи
Приметы и гадания в день Ильи
Фото: Depositphotos

Завтра, 2 августа, православные отмечают Ильин день, посвященный святому ветхозаветному пророку Илье – покровителю грома, дождя, молний и плодородия. В народе святого Илью боялись и почитали, называли Громовержцем и изображали в огненной колеснице с молнией в руке.

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Люди заприметили, что в этот период по ночам часто бывают грозы, раздаются сильные раскаты грома и беспрестанно сверкают молнии. От этого ночью становится светло, как днем, птицы просыпаются и хаотично летают в испуге. За это ночи на Илью даже прозвали воробьиными.

На Илью девушки гадали на свою судьбу, замужество и на суженого, читали заговоры на здоровье и достаток, а также молились о благополучии. Эти ритуалы сохранились еще с языческих времен, однако церковь не приветствует ворожбу и гадания.

Особо ценной считались дожди и росы в Ильин день. Девушки умывались росой для красоты, а молодые мамы купали своих детей дождевой водой, чтобы оздоровить. По приметам попасть под дождь на Илью – значит получить от пророка здоровье. Но вот купаться в водоемах с Ильина дня уже было нельзя. Люди считали, что купающихся в реке ждали хвори и беды.

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Гадание на замужество проводили на воде. Для этого с восходом солнца девушки шли к водоему и смотрели на его поверхность. Ели по пруду или озеру пробегала рябь, то можно надеяться на скорую свадьбу, а если вода не шевелилась, то замужество пока не предвиделось. При этом нельзя было смотреться в воду, чтобы не видеть собственного отражения – это плохая примета на Ильин день.

Чтобы приворожить понравившегося парня на рассвете в Ильин День девушки срезали прядку своих волос, привязывали к камню и бросали в воду, произнося заговор: "Я раба Божья (имя) камень бросила далеко и глубоко. Не доплыть до него, не добраться до него. Так бы Раб Божий (имя) не покинул меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь"

А вот мужчины, желающие разбогатеть, в Ильин день гадали по молниям. Во время грозы следили, куда ударит молния. Считалось, что в этом месте следует искать клад. Если на Илью гроза с затяжным и гулким громом – можно ждать неприятностей. А вот  короткие раскаты сулят благополучие и хорошую погоду.

Даже цвет молний имеет значение для предсказаний. Холодные белые и голубые молнии свидетельствуют о гневе Ильи и наказании грешников. А теплый золотистый цвет небесного огня говорит о том, что Илья дарит положительную энергию земле и водоемам.

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